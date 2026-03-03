O Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ αξίζει έπαινο που χτύπησε το Ιράν – Οι 4 στόχοι της επίθεσης

Εκ των υστέρων ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τους στρατιωτικούς στόχους της επίθεσης στο Ιράν.

Όπως σημειώνει οι στόχοι της επιχείρησης «Θεϊκή οργή» είναι οι εξής:

Να καταστραφούν ολοσχερώς οι πύραυλοι και η πυραυλική βιομηχανία του Ιράν

Να αφανιστεί το Ναυτικό τους

Να μην μπορέσουν ξανά οι τρομοκράτες «αντιπρόσωπoι» του καθεστώτος να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή ή τον κόσμο και να επιτίθενται στις δυνάμεις μας. Να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έχουν τραυματίσει και σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών

Να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα. Η επίθεση «Τσεκούρι του Μεσονυκτίου» κατέστρεψε τρεις πυρηνικούς αντιδραστήρες, αλλά το καθεστώς συνέχισε να εμπλουτίζει και επιχείρησε να ξαναχτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ αρνήθηκε να έρθει σε συμφωνία παρά τις πολύμηνες συνομιλίες και καλόπιστες προσπάθειες του προέδρου Τραμπ.

🚨 BREAKING | WHITE HOUSE STATEMENT 🚨



The White House has outlined the objectives of Operation Epic Fury



Officials stressed this is not a war, but a “major combat operation”



Stated objectives include:



Demilitarisation of Iran, including the destruction of missile forces,… pic.twitter.com/XIIUnXda2M — MK Sharma ✍️ (@EmediaManoj) March 3, 2026

Ο Λευκός Οίκος σημειώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αξίζει έπαινο, που σκότωσε τους τρομοκράτες και έκανε αυτό που για 50 χρόνια όλοι σκέφτονταν αλλά απέτυχαν να εκτελέσουν.

Το ιρανικό καθεστώς υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκότωσε και ακρωτηρίασε χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες. Οι επιθέσεις τους και οι απειλές τους θα σταματήσουν υπό τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Αμερική θα νικήσει, οι Ιρανοί τρομοκράτες θα χάσουν, καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Foreign Affairs: Πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν – Οι βαθιές ρίζες και η ανθεκτικότητα του θεοκρατικού καθεστώτος

Ιράν: Ισοπεδώθηκε μετά από επίθεση το κτίριο όπου συνεδρίαζε το όργανο για την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη (Video)

Ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν; – Tα πρόσωπα «κλειδιά» για το μέλλον της χώρας