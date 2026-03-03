O Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ αξίζει έπαινο που χτύπησε το Ιράν – Οι 4 στόχοι της επίθεσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εκ των υστέρων ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τους στρατιωτικούς στόχους της επίθεσης στο Ιράν.
Όπως σημειώνει οι στόχοι της επιχείρησης «Θεϊκή οργή» είναι οι εξής:
Ο Λευκός Οίκος σημειώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αξίζει έπαινο, που σκότωσε τους τρομοκράτες και έκανε αυτό που για 50 χρόνια όλοι σκέφτονταν αλλά απέτυχαν να εκτελέσουν.
Το ιρανικό καθεστώς υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκότωσε και ακρωτηρίασε χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες. Οι επιθέσεις τους και οι απειλές τους θα σταματήσουν υπό τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Αμερική θα νικήσει, οι Ιρανοί τρομοκράτες θα χάσουν, καταλήγει.
