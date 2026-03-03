search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:58
03.03.2026 20:59

Κουβεϊτιανοί απείλησαν με μεταλλικό σωλήνα πιλότο αμερικανικού F-15 (Video)

03.03.2026 20:59
Κουβεϊτιανοί απείλησαν με μεταλλικό σωλήνα πιλότο αμερικανικού F-15 που κατερρίφθη.

To Κουβέιτ ανακοίνωσε χθες ότι κατά τη διάρκεια προσπάθειας αναχαίτισης ιρανικών μαχητικών. κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά αεροσκάφη. Τα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν και περισυνελέγησαν ασφαλή.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται η στιγμή που περαστικοί εντοπίζουν τον ένα πιλότο. Άνδρας κινείται απειλητικά εναντίον του, κρατώντας μεταλλικό σωλήνα, τραβάει το σακίδιο που έχει δίπλα του, ενώ άλλος άνδρας βιντεοσκοπεί.

Ο πιλότος τους λέει «πηγαίντε πίσω», γονατίζει και τους εξηγεί ότι είναι ΑμερικανόςΣτο σημείο αυτό η ένταση αποκλιμακώνεται και οι περαστικοί αποχωρούν

