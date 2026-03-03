Η Ισπανία απαντά σε Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με τις εμπορικές συμφωνίες

Απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ για την αναστολή κάθε εμπορικής σχέσης με την Ισπανία μετά την άρνηση της χώρας να παραχωρήσει τις βάσεις της για χτυπήματα κατά του Ιράν, εξέδωσε η ισπανική κυβέρνηση.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ».

Επίσης, ανέφερε ότι η Ισπανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να περιορίσει τις πιθανές επιπτώσεις ενός εμπορικού εμπάργκο από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπόριο» με την Ισπανία, αφού το ευρωπαϊκό έθνος αρνήθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ με την στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο πρόεδρος δήλωσε: «Η Ισπανία ήταν απαίσια. Μάλιστα, είπα στον Σκοτ ​​[τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ] να διακόψει όλες τις συναλλαγές με την Ισπανία. Πρώτα απ ‘όλα, ξεκίνησε όταν κάθε ευρωπαϊκό έθνος, κατόπιν αιτήματός μου, πλήρωσε το 5%, κάτι που θα έπρεπε να κάνει, και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι γι’ αυτό, η Γερμανία, όλοι, και η Ισπανία δεν το έκανε. Και τώρα η Ισπανία είπε στην πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις τους.

«Εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βάση τους αν θέλουμε, μπορούμε απλώς να πετάξουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε, κανείς δεν θα μας πει να μην τη χρησιμοποιήσουμε.

BREAKING: Trump on Spain:



Spain told us that we can't use their bases and that is alright we don't need them.



If we want, we can just fly in and use it.



Nobody is going to tell us not to use it.

Ο Τραμπ συνέχισε: «Αλλά δεν χρειαζόταν, αλλά ήταν εχθρικοί, οπότε του είπα ότι η Ισπανία δεν έχει απολύτως τίποτα που να χρειαζόμαστε εκτός από σπουδαίους ανθρώπους, έχουν σπουδαίους ανθρώπους. Αλλά δεν έχουν σπουδαία ηγεσία».

Η Ισπανία αρνήθηκε στις ΗΠΑ τη χρήση των στρατιωτικών της βάσεων για να επιτεθεί στο Ιράν, αφού ο πρωθυπουργός της, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν ως «μονομερή στρατιωτική δράση».

Προειδοποίησαν τις δύο χώρες ότι συμβάλλουν σε «μια πιο εχθρική και αβέβαιη διεθνή τάξη».

Εν τω μεταξύ, ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, δήλωσε στο Telecinco: «Θέλω να είμαι πολύ σαφής και ξεκάθαρος. Οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται – ούτε θα χρησιμοποιηθούν – για οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία [με τις ΗΠΑ], ούτε για οτιδήποτε δεν καλύπτεται από τον χάρτη του ΟΗΕ».

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες εξέδωσε επίσης δήλωση, λέγοντας ότι οι βάσεις της Ισπανίας δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για στρατιωτική δράση.

«Υπάρχει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για αυτές τις βάσεις, αλλά η κατανόησή μας για τη συμφωνία είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή νομικά πλαίσια και ότι πρέπει να υπάρχει διεθνής υποστήριξη γι’ αυτές», δήλωσε στον Τύπο.

