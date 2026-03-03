Φιντάν: «Λανθασμένη στρατηγική τα πλήγματα του Ιράν» – Τα δύο σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου

Κριτική στην Τεχεράνη για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος δεν περιορίζεται εντός των συνόρων του Ιράν, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή.

Φιντάν: «Η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου είναι λανθασμένη στρατηγική»

Σε συνέντευξή του στο κρατικό δίκτυο TRT, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, υποστηρίζοντας ότι εντείνουν την αποσταθεροποίηση.

«Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου προσπάθησαν να αποφύγουν αυτόν τον πόλεμο. Η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου είναι μια λανθασμένη στρατηγική. Διανύουμε πολύ κρίσιμες ημέρες, ειδικά για την περιοχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η σύγκρουση «εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή», επιβεβαιώνοντας – κατά τον ίδιο – τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η Τεχεράνη στοχεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος για τους αντιπάλους της.

«Το Ιράν γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι ενεργειακές υποδομές σε χώρες της περιοχής που είναι κρίσιμες για την παγκόσμια οικονομία, τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια. Καθώς δέχεται επίθεση, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στοιχείο πίεσης», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, η στρατηγική αυτή συνδέεται με το ενδεχόμενο μιας «τελικής επίθεσης», οδηγώντας σε κλιμάκωση με ευρύτερες περιφερειακές συνέπειες.

Τα δύο σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου

Ο Φιντάν ανέλυσε δύο βασικά σενάρια που, όπως είπε, θα καθορίσουν τη διάρκεια και τον χαρακτήρα της σύγκρουσης:

Εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, μέσω παρατεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης.

Αλλαγή καθεστώτος, με διαφορετική στρατηγική και αυξημένους κινδύνους αποσταθεροποίησης.

«Ανάλογα με το ποιος από τους δύο στόχους επιδιώκεται, αλλάζει η διάρκεια του πολέμου, αλλάζει ο χαρακτήρας του. Αλλάζει επίσης ο τρόπος με τον οποίο εξαπλώνεται και οι κίνδυνοι που δημιουργεί», τόνισε.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι η Άγκυρα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με άλλες χώρες, επιδιώκοντας την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Ήδη εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης, συνενώνοντας τις δυνάμεις μας», δήλωσε.

