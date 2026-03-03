Στρατιωτική προστασία στα τάνκερ που επιχειρούν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ουάσινγκτον βρίσκεται η πιθανότητα ανάπτυξης στρατιωτικής συνοδείας για τα δεξαμενόπλοια που κινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναζητά τρόπους να ανακόψει την εκρηκτική άνοδο στις τιμές της ενέργειας.

Η σκέψη για ενεργή εμπλοκή του αμερικανικού ναυτικού έρχεται μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα «πυρπολήσουν» πλοία που θα επιχειρήσουν να περάσουν από ένα από τα πιο κομβικά περάσματα της παγκόσμιας οικονομίας.

Πηγή με γνώση των αμερικανικών σχεδιασμών, μιλώντας ανώνυμα στο Politico, περιέγραψε το πλάνο ως «στρατιωτική υποστήριξη για τις προμήθειες πετρελαίου και αερίου». Η ίδια πηγή εξήγησε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αμερικανικά πολεμικά πλοία να συνοδεύουν τα τάνκερ που διασχίζουν το Στενό, σημειώνοντας: «Η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς οι ενεργειακές αγορές ενδέχεται να δεχτούν πιέσεις τις επόμενες μέρες, όσο η στρατιωτική εκστρατεία εντείνεται και επεκτείνεται γεωγραφικά. Η πρόσβαση στο Στενό του Ορμούζ είναι προφανώς ζωτικής σημασίας για τις αποστολές φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου, ιδιαίτερα από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία».

Ράλι στις τιμές στην ενέργεια και σκέψεις για κρατική κάλυψη των ασφαλίστρων για τα δεξαμενόπλοια

Η αναταραχή έχει ήδη αποτυπωθεί στις αγορές: Η τιμή του αμερικανικού αργού ενισχύθηκε σχεδόν κατά δέκα δολάρια το βαρέλι από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, εξέλιξη που μετακυλίεται σταδιακά και στις τιμές της βενζίνης. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις τροφοδοτούν περαιτέρω αβεβαιότητα, με τον φόβο διακοπής των ροών να επηρεάζει άμεσα την προσφορά.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η ιδέα κρατικής κάλυψης της ασφάλισης των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από το Στενό, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν και αποτελεί τη βασική σύνδεση του Περσικού Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα. Από εκεί περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό θαλάσσιων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπολογίζεται ότι έως και 15.000.000 βαρέλια αργού ημερησίως περνούν από το πέρασμα, ενώ οι εναλλακτικές οδοί δεν επαρκούν για να καλύψουν έναν τόσο μεγάλο όγκο.

Αν και τυπικά το Στενό παραμένει ανοικτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν ναυτιλιακούς κινδύνους αυξάνουν σημαντικά τα ασφάλιστρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποσύρουν πλήρως την κάλυψη για πλοία που επιλέγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, που έχει γνώση των επαφών, στο Πεντάγωνο εξελίσσονται διαβουλεύσεις για μια αποστολή ναυτικής προστασίας, στα πρότυπα προηγούμενων επιχειρήσεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εκείνη την περίπτωση, οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει αεροπλανοφόρα και καταδρομικά προκειμένου να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας απέναντι σε απειλές ομάδας που συνδεόταν με το Ιράν.

Από τον Λευκό Οίκο, εκπρόσωπος ανέφερε ότι «Ο πρόεδρος θα συναντηθεί με τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών και θα έχουν περισσότερα να μοιραστούν μετά τη συνάντηση», απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια που εξετάζονται. Οι επαφές αυτές θεωρούνται η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η αμερικανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον ως μείζον ζήτημα την άνοδο των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και καυσίμων κίνησης, η οποία επιταχύνθηκε μετά την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο Σάββατο.

Οι εξελίξεις στην περιοχή επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα. Το Κατάρ προχώρησε στο κλείσιμο μεγάλης μονάδας εξαγωγής φυσικού αερίου, διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων, ενώ το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον πλοίων που κινούνταν στο Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της κοινής επιχείρησης με το Ισραήλ έχουν βυθιστεί 11 ιρανικά πλοία. Με αυτά τα δεδομένα, μια ενδεχόμενη αποστολή εκτιμάται ότι θα εστιάσει κυρίως στην αναχαίτιση πυραυλικών απειλών από την Τεχεράνη κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και λιγότερο στην αποτροπή θαλάσσιων εισβολών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σχέδιο για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές του πετρελαίου που προκάλεσαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα μέτρα που σχεδιάζονται, περιορίστηκε να πει ότι: «Θα καταστρέψουμε το Ναυτικό τους».

