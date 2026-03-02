Ράλι στις τιμές του πετρελαίου: Άλμα 9% μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη

Ισχυρό σοκ στις αγορές ενέργειας προκάλεσε η ανακοίνωση της Τεχεράνης για κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται έως και 9% και να αγγίζουν τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με ιρανικά Μέσα, ο Εμπραχίμ Τζαμπαρί, ανώτερος σύμβουλος του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι το πέρασμα έχει αποκλειστεί πλήρως και ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να το διασχίσει θα αποτελέσει στόχο.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό. Αν κάποιος επιχειρήσει να περάσει, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και του τακτικού ναυτικού θα πυρπολήσουν αυτά τα πλοία», ανέφερε σε δηλώσεις που μετέδωσαν κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Η είδηση πυροδότησε νέο ράλι στην αγορά αργού, παρότι νωρίτερα στη συνεδρίαση οι τιμές είχαν περιορίσει τα κέρδη τους.

Το αμερικανικό WTI έκλεισε με άνοδο 8,4% ή 5,72 δολάρια, στα 72,74 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τα κέρδη του και μετά το επίσημο κλείσιμο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 9% ή 6,65 δολάρια, στα 79,45 δολάρια το βαρέλι. Ενδοσυνεδριακά, οι τιμές είχαν εκτιναχθεί έως και 13% πριν υποχωρήσουν μερικώς.

Κατά μέσο όρο, περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως διέρχονταν το 2025 από το Στενό, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών αργού. Το 75% κατευθυνόταν προς Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών γίνονται ολοένα και πιο επιθετικές. Η Barclays «βλέπει» το Brent στα 100 δολάρια σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η UBS δεν αποκλείει σενάριο σοβαρής αναταραχής που θα ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 120 δολάρια.

