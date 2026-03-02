search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

02.03.2026

Τρομακτική πρόβλεψη της Goldman Sachs – Η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να «εκτοξευτεί« έως 130%

02.03.2026 19:32
fysiko aerio

Για σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές της Ευρώπης, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, κάνει λόγο η Goldman Sachs, με τον επενδυτικό οίκο να τονίζει ότι εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για έναν μήνα, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να «εκτοξευτούν» ακόμη και κατά 130%.

Η πίεση είναι ήδη εμφανής: Οι τιμές των ευρωπαϊκών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης LNG έχουν σημειώσει αύξηση 50%, φτάνοντας τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο του έτους, στα 47 ευρώ ανά μεγαβατώρα, λόγω των διαταραχών στις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Αναστολή παραγωγής στο Κατάρ, περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και χαμηλά αποθέματα

Παράλληλα, η QatarEnergy διέκοψε την παραγωγή LNG στις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, που αντιστοιχούν σε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς, μετά από επίθεση drone σε δεξαμενή νερού. Η διακοπή αυτή αφαιρεί σημαντικό όγκο από μια ήδη περιορισμένη αγορά και ενισχύει την πίεση στις τιμές.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναστολή των εξαγωγών από το Κατάρ επηρεάζει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό για φορτία, κυρίως από τις ΗΠΑ, οδηγώντας σε υψηλότερες προσφορές στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, οι διαχειριστές δεξαμενόπλοιων LNG περιορίζουν τις διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας για τις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής, εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά και προσθέτει στο risk premium των τιμών.

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν πέσει κάτω από το 31%, συγκριτικά με περίπου 40% την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό περιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης σε εξωτερικές αναταράξεις και καθιστά την αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές προσφοράς.

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ – Το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του που προκάλεσε προβληματισμό

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

