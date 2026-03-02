Ισχυρές αναταράξεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν έως και 45%, με τα ολλανδικά συμβόλαια – σημείο αναφοράς για την Ευρώπη – να διαπραγματεύονται στα 46,405 ευρώ ανά μεγαβατώρα.



Η άνοδος συνδέεται άμεσα με τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την QatarEnergy, λόγω στρατιωτικών επιθέσεων στο ενεργειακό συγκρότημα Ρας Λάφαν, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις παγκοσμίως.



Σύμφωνα με την εταιρεία και το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κρίσιμες υποδομές στην περιοχή, μεταξύ των οποίων δεξαμενή νερού σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση, οδηγώντας στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τους φόβους για διαταραχές στις παγκόσμιες ροές LNG. Το Κατάρ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και οποιαδήποτε διακοπή στην παραγωγή του επηρεάζει άμεσα την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.



Την ίδια ώρα, αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Κόλπου, με δεξαμενόπλοια LNG που κατευθύνονταν προς το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εμφανίζονται να καθυστερούν ή να τροποποιούν τα δρομολόγιά τους.



Η Ευρώπη εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη στη νέα αναταραχή. Παρά το γεγονός ότι η χειμερινή περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλά, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυξημένες εισαγωγές LNG τους επόμενους μήνες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια ενόψει της επόμενης χειμερινής περιόδου.



Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περιορισμένα περιθώρια αύξησης εξαγωγών, καθώς λειτουργούν ήδη κοντά στη μέγιστη παραγωγική τους δυναμικότητα, γεγονός που περιορίζει τις εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, τυχόν παρατεταμένη ένταση ή διαταραχή στη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές, με ευρύτερες επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος, τη βιομηχανική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό στην Ευρώπη.

