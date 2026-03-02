Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πιέσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, άλμα σε χρυσό και πετρέλαιο – Μίνι sell off στην έναρξη της συνεδρίασης στην Αθήνα

Με άλμα έως και 13% στο πετρέλαιο, εκτίναξη της τιμής του χρυσού άνω του 35%, πτώση άνω του 1% στα αμερικανικά futures και σημαντικές απώλειες στα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης, οι διεθνείς αγορές εισέρχονται στη νέα εβδομάδα υπό τη βαριά σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με το επενδυτικό κλίμα να μετατοπίζεται απότομα προς τη μείωση ρίσκου.

Η πρώτη και πιο άμεση αντίδραση καταγράφεται στην ενέργεια. Το Brent εκτινάχθηκε έως τα 82 δολάρια το βαρέλι — επίπεδα που συνιστούν υψηλό περίπου 14 μηνών — καταγράφοντας άνοδο που σε ορισμένες στιγμές ξεπέρασε το 10% και συνολικά έφτασε έως και το 13% από τα επίπεδα πριν την κλιμάκωση. Το αμερικανικό WTI ακολούθησε, με τα συμβόλαια να ενισχύονται πάνω από 7%, προς την περιοχή των 72 δολαρίων το βαρέλι. Η αγορά τιμολογεί πλέον όχι μόνο την ένταση της σύγκρουσης αλλά και τον κίνδυνο διαταραχής στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ — ενός περάσματος από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η γεωπολιτική ανησυχία μεταφέρθηκε άμεσα στις αγορές μετοχών της Ασίας, οι οποίες κινήθηκαν καθοδικά από το άνοιγμα της εβδομάδας. Ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε περίπου 1,4%, ενώ νωρίτερα είχε καταγράψει απώλειες άνω του 2%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε πτώση 2%, ενώ στην Ινδία ο Sensex έχασε 1,8%. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Ταϊβάν (-0,9%) και η Σιγκαπούρη (-1,9%), αποτυπώνοντας τη γενικευμένη αποστροφή ρίσκου που κυριάρχησε στις αγορές της περιοχής. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Σαγκάη, όπου ο Composite κινήθηκε οριακά ανοδικά, κατά περίπου 0,5%, κυρίως λόγω της ανόδου ενεργειακών και πρώτων υλών που ευνοούνται από την αύξηση των τιμών πετρελαίου.

Η αρνητική δυναμική μεταφέρθηκε γρήγορα και στη διατλαντική πλευρά. Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν ξεκάθαρη διάθεση περιορισμού θέσεων πριν από το άνοιγμα της Wall Street. Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά περίπου 1,4%, ενώ τα αντίστοιχα του Dow Jones κινούνται χαμηλότερα κατά 1,2%, αποτυπώνοντας την ανησυχία των επενδυτών για τον πιθανό αντίκτυπο της ενεργειακής ανόδου στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες στο άνοιγμά τους καταγράφουν απώλειες κοντά στο 2,5%. Οι βασικοί δείκτες της Ευρωζώνης και του Λονδίνου δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς η άνοδος του πετρελαίου επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος για οικονομίες που εξαρτώνται περισσότερο από εισαγωγές, ενώ ταυτόχρονα εντείνεται η ανησυχία για τις επιπτώσεις σε πληθωρισμό και κατανάλωση.

Το risk-off περιβάλλον ενισχύεται από τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια. Ο χρυσός κινείται ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη έως και 3,5%, ενώ το δολάριο ενισχύεται έναντι βασικών νομισμάτων, λειτουργώντας ως παραδοσιακός «λιμένας» σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

Στις αγορές ομολόγων, η εικόνα παραμένει πιο σύνθετη. Η αρχική αντίδραση ήταν η στροφή προς ασφαλή κρατικά χαρτιά, με τις αποδόσεις να υποχωρούν ενδοσυνεδριακά, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ποιότητα και ρευστότητα. Ωστόσο, η απότομη άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί έναν αντίρροπο παράγοντα: τον κίνδυνο επαναφοράς πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό σημαίνει ότι, εάν η ενεργειακή αναταραχή παραταθεί, οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να περιοριστούν, διατηρώντας τις αποδόσεις σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε ένα κλασικό γεωπολιτικό σοκ: ενέργεια και ασφαλή assets σε άνοδο, μετοχές υπό πίεση και αυξημένη μεταβλητότητα. Το κρίσιμο ερώτημα για τις επόμενες ημέρες δεν είναι μόνο η ένταση της σύγκρουσης, αλλά η διάρκειά της. Αν η κρίση περιοριστεί, οι αγορές ενδέχεται να απορροφήσουν σχετικά γρήγορα το σοκ. Αν όμως υπάρξει ουσιαστική διαταραχή στις ενεργειακές ροές, τότε το σημερινό επεισόδιο μπορεί να εξελιχθεί σε ευρύτερο μακροοικονομικό παράγοντα, επηρεάζοντας πληθωρισμό, επιτόκια και παγκόσμια ανάπτυξη.

Ισχυρές πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πτώση τραπεζών και άλμα στο φυσικό αέριο πάνω από 40 ευρώ

Με μίνι sell off ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, στον απόηχο της έντονης διεθνούς αναταραχής που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών. Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει ισχυρές απώλειες 3,68%, υποχωρώντας στις 2.193,86 μονάδες, με τις πιέσεις να είναι διάχυτες στο σύνολο σχεδόν των δεικτοβαρών τίτλων.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες καταγράφουν πτώση κοντά στο 5%, αντανακλώντας την αυξημένη αποστροφή ρίσκου των επενδυτών και την ανησυχία για τις επιπτώσεις ενός νέου ενεργειακού σοκ στο οικονομικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, η αγορά ενέργειας εντείνει την πίεση στο επενδυτικό κλίμα. Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάσσονται σχεδόν κατά 27%, ξεπερνώντας εκ νέου τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εξέλιξη που ενισχύει τους φόβους για αναζωπύρωση πληθωριστικών πιέσεων και αύξηση του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

