ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

02.03.2026 09:33

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε «κόκκινο συναγερμό» η Αρχή Ελέγχου Αγοράς για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα καύσιμα

02.03.2026 09:33
Με τον νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή να στέλνει στα… ουράνια την τιμή του πετρελαίου – με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο ακόμα και για 100 δολάρια το βαρέλι – οι ελεγκτικές αρχές στην Ελλάδα τίθενται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για την αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων και αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων.

Στην αιχμή του δόρατος των ελέγχων βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση και εντατική παρέμβαση, ενεργοποιώντας εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ανακοίνωσή της, μάλιστα, η Αρχή αναφέρει ότι από το μεσημέρι του Σαββάτου παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, καθώς και η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και, κυρίως, την προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, η Αρχή ενεργοποίησε εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, από χθες έως και σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων.

Η Αρχή καθιστά σαφές ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς, στοχευμένοι και αυστηροί. Από τη Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι εντείνονται περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα. Όπως επισημαίνεται, η προστασία των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Αρχή, η οποία παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θα παρεμβαίνει άμεσα όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Φραγμός στα παιχνιδάκια τραπεζών και servicers: Διπλός ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα που κατέχουν και τα κρατάνε κλειστά

Σύγκρουση Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ: Κίνδυνος εκτόξευσης των τιμών πετρελαίου και αερίου από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαρτίου

vasi ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά αεροσκάφη εγκαταλείπουν την Ισπανία μετά το «μπλόκο» στη χρήση των βάσεών της

iran_israel_usa_polemos_0203_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο – Πώς η χώρα μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης

fysiko aerio 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές του φυσικού αερίου μετά τη διακοπή παραγωγής LNG από το Κατάρ – Άνοδος πάνω από 40% στην Ευρώπη

astynomia vomva
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη στο προξενείο της Ρωσίας

KOLWNOS_GYNAIKOKTONIA
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό – Ήταν κακοποιημένη και είχε κίρρωση του ήπατος

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

