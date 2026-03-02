Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε «κόκκινο συναγερμό» η Αρχή Ελέγχου Αγοράς για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα καύσιμα

Με τον νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή να στέλνει στα… ουράνια την τιμή του πετρελαίου – με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο ακόμα και για 100 δολάρια το βαρέλι – οι ελεγκτικές αρχές στην Ελλάδα τίθενται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για την αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων και αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων.

Στην αιχμή του δόρατος των ελέγχων βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση και εντατική παρέμβαση, ενεργοποιώντας εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ανακοίνωσή της, μάλιστα, η Αρχή αναφέρει ότι από το μεσημέρι του Σαββάτου παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, καθώς και η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και, κυρίως, την προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, η Αρχή ενεργοποίησε εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, από χθες έως και σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων.

Η Αρχή καθιστά σαφές ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς, στοχευμένοι και αυστηροί. Από τη Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι εντείνονται περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα. Όπως επισημαίνεται, η προστασία των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Αρχή, η οποία παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θα παρεμβαίνει άμεσα όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

