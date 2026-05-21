Μίλτος Καρατζάς: Ήμουν πέντε εβδομάδες σε κώμα (video)

Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2024 μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, τονίζοντας ότι ήταν σε κώμα για περισσότερο από έναν μήνα, με τα παιδιά του να ανησυχούν τότε για το χειρότερο.

Ο μουσικός παραγωγός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου, αναφέροντας ότι μία σοβαρή ουρολοίμωξη τον οδήγησε στη ΜΕΘ.

Μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2024 τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε πως σήμερα είναι καλά στην υγεία του. Όπως είπε: «Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Είχα πάθει μια πολύ μεγάλη ουρολοίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν. Ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά».

Στη συνέχεια, ο μουσικός παραγωγός περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον βρήκε λιπόθυμο μέσα στο σπίτι, λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο: «Παραμονή Χριστουγέννων του 2024 μπαίνει ο γιος μου στο σπίτι και με βλέπει λιπόθυμο στο πάτωμα. Με πήραν, με πήγαν στο νοσοκομείο και ακολούθησαν τα υπόλοιπα».

