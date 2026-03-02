Ρεύμα: Πτώση έως 34% στα πράσινα τιμολόγια τον Μάρτιο – Αναλυτικά οι χρεώσεις των εταιρειών

Μεγάλες μειώσεις καταγράφονται στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος όλων των παρόχων ρεύματος οι οποίοι ανακοίνωσαν μέχρι αργά χθες το βράδυ τις χρεώσεις τους για τον Μάρτιο.

Μάλιστα, η αποκλιμάκωση των χρεώσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά μεγάλη, φτάνοντας μέχρι και το 34%.

Το «ψαλίδισμα» οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση της χονδρεμπορικής αγοράς τον Φεβρουάριο, η οποία θα μειώσει το κόστος των εταιρειών για να εξασφαλίσουν τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών τους.

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική αγορά Επόμενης Ημέρας έκλεισε τον Φεβρουάριο με πτώση κατά 28% σε μηνιαία βάση, καθώς διαμορφώθηκε μόλις στα 78,35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 108,67 ευρώ τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σημαντική μείωση του χονδρεμπορικού κόστους φαίνεται πως έκαμψε τις σκέψεις ορισμένων προμηθευτών να κινηθούν πιο συντηρητικά τον Μάρτιο, υπό τον φόβο σημαντικών και παρατεταμένων ανατιμήσεων στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, λόγω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Εκτός από τους αυξημένους «βαθμούς ελευθερίας» που δημιούργησε το αισθητά χαμηλότερο χονδρεμπορικό κόστος, μία ακόμη παράμετρος που έπαιξε ρόλο είναι ότι οι όποιες παρενέργειες στις τιμές του αερίου (που θα επηρεάσουν τις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος) θα «περάσουν» στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο, λόγω του βασικού μοντέλου τιμολόγησης του καυσίμου.

Σχεδόν διπλάσια η αγορά πριν ένα χρόνο

Η «βουτιά» της χονδρεμπορικής αποτυπώνεται καλύτερα αν η «επίδοση» του Φεβρουαρίου συγκριθεί με το «κλείσιμο» της αγοράς ένα χρόνο νωρίτερα.

Κι αυτό γιατί τον Φεβρουάριο του 2025 η χονδρική τιμή έχει κλείσει στα 154 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, σχεδόν διπλάσια από ό,τι τώρα!

Παράγοντες του κλάδου αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε ένα ευνοϊκό συνδυασμό παραγόντων, που συνδέεται με την ασυνήθιστα υψηλή -για την εποχή- παρουσία καθαρών πηγών ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής.

Παρουσία η οποία περιόρισε τη συμμετοχή της ακριβότερης συμβατικής παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου.

«Σύμμαχος» ήταν κατ΄ αρχάς η αυξημένη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών, λόγω των ενισχυμένων αποθεμάτων που προήλθαν από τις εκτεταμένες βροχοπτώσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν πως το μερίδιο των υδροηλεκτρικών στην παραγωγή άγγιξε το 21% τον Φεβρουάριο (με 1,1 Τεραβατώρες περίπου). Σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή των ΑΠΕ, λόγω των ισχυρών ανέμων και επομένως υψηλής παραγωγής των αιολικών.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των ΑΠΕ κινήθηκε στα επίπεδα του 44% (με παραγωγή 2,3 Τεραβατώρες περίπου). Ως συνέπεια, από την «καθαρή» ενέργεια καλύφθηκε το 46% της ζήτησης.

Αναλυτικά οι χρεώσεις των εταιρειών προμήθειας

Μείωση κατά 7% «γράφει» το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ (Γ1) στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης (200 κιλοβατώρες), με τη χρέωση για τον καινούριο μήνα να είναι 12,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε τον Φεβρουάριο τη χαμηλότερη τιμή στην αγορά, στα 13,929 λεπτά.

Η έκπτωση της ΔΕΗ για αυτό τον μήνα είναι 11%, από το σύνολο της οποίας θα επωφεληθούν όσοι οικιακοί καταναλωτές πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους καθώς και έχουν εγγραφεί (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που ικανοποιείται μόνο μία από τις δύο προϋποθέσεις η χρέωση είναι 13,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ αν δεν ικανοποιούνται και οι δύο η τιμή είναι 14,355 λεπτά ανά kWh, από 14,774 λεπτά τον Φεβρουάριο. Στην περίπτωση που η μηνιαία κατανάλωση καλύπτει τη δεύτερη κλίμακα, η τιμή ξεκινά από τα 14,5 λεπτά ανά kWh (με εμπρόθεσμη εξόφληση του προηγούμενου λογαριασμού και εγγραφή στο mydei.gr).

Σε σχέση με το προηγούμενο μήνα καταγράφεται μείωση 6%, καθώς για τη δεύτερη κλίμακα κατανάλωσης η χρέωση τον Φεβρουάριο ξεκινούσε από τα 15,4 λεπτά ανά kWh.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή ξεκινά τον Μάρτιο από τα 11,481 λεπτά ανά kWh, από 12,504 λεπτά τον προηγούμενο μήνα.

Χρέωση 14,9 λεπτά ανά kWh έχει το Protergia Home Value Special της Protergia (Metlen) για τον Μάρτιο, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας. Η τιμή είναι μειωμένη κατά 6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

11,252 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ΗΡΩΝ στο ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση είναι μειωμένη κατά 24% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο, όταν ήταν 14,76 λεπτά.

Από τις μεγαλύτερες μειώσεις ποσοστιαία καταγράφει το Volton Green Ειδικό της Volton, το οποίο είναι αποκλιμακωμένο κατά 24% σε μηνιαία βάση.

Η χρέωση για τον Μάρτιο είναι 16,62 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η οποία μάλιστα αυτό τον μήνα ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας, αφού είναι μηδενική η έκπτωση συνέπειας. Τον Φεβρουάριο η χρέωση ήταν 21,784 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Υποχώρηση 23%, στα 16 λεπτά ανά kWh, καταγράφει το «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Η χρέωση τον Φεβρουάριο ήταν 20,9 λεπτά.

Στα 16,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση του ειδικού τιμολογίου της NRG, με αποκλιμάκωση 21%. Τον προηγούμενο μήνα η χρέωση ήταν 20,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Χρέωση 16,555 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει αυτό τον μήνα το «πράσινο» Power Home Start της ZeniΘ. Ως αποτέλεσμα, είναι μειωμένο κατά 34% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο, όταν η χρέωσή του ήταν 25,25 λεπτά ανά kWh.

