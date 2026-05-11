Σε ρυθμούς «Emily in Paris» η Μύκονος – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα με τη Lily Collins

Στην κοσμοπολίτικη Μύκονο ταξιδεύει η Λίλι Κόλινς, με τον 6ο κύκλο του «Emily in Paris» να μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Νησί των Ανέμων.

Η δημοφιλής σειρά του Netflix τοποθετεί τη δράση της για πρώτη φορά στο Αιγαίο, με την Αγγλοαμερικανίδα ηθοποιό να καταφθάνει στο νησί μαζί με τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ και βασικά μέλη του καστ, όπως η Ασλεϊ Παρκ και ο Λούκας Μπράβο.

Στο φινάλε της πέμπτης σεζόν, ο Γκάμπριελ (Λ. Μπράβο) στέλνει στην Εμιλι μια καρτ ποστάλ από την Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα καλοκαιρινή ιστορία και πιθανές ανατροπές στο ερωτικό τους νήμα.

Η μεταφορά της δράσης στη Μύκονο αναμένεται να δώσει φρέσκια αισθητική ταυτότητα στη σειρά, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο hit του Netflix σε περισσότερες από 90 χώρες.

Την περασμένη Τρίτη πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μυκόνου η αδειοδότηση της παραγωγής για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων στη βόρεια περιοχή του νησιού και στη Χώρα, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του νησιού να ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της σειράς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «R», τη Δευτέρα (18/5) θα ακουστεί για πρώτη φορά το «action» από τον σκηνοθέτη Αντριου Φλέμινγκ που θα δώσει και το σήμα έναρξης των γυρισμάτων στο Νησί των Ανέμων.

Κατά την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων, η παραγωγή έχει ζητήσει πρόσβαση στη βόρεια Μύκονο, στην περιοχή του Πανόρμου και του Αγιου Σώστη που αποτελούν δύο από τις πιο ήσυχες και γραφικές περιοχές του νησιού, με τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά και τις αμμώδεις παραλίες να συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για τα πλάνα που επιθυμεί η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς.

Τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων, Τρίτη (19/5), η παραγωγή και οι συντελεστές θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους στην πιο κοσμοπολίτικη μεριά του νησιού, στη Χώρα, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στα γραφικά Ματογιάννια, στη Μικρή Βενετία, στον Καθολικό Ναό της Παναγίας και στην περιοχή Τρία Πηγάδια.

Πανζουρλισμός για έναν ρόλο στη σειρά

Όπως είναι λογικό, η μεταφορά του «Emily in Paris» στη Μύκονο, προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη κινητικότητα στο κοσμοπολίτικο νησί, με πολλούς κατοίκους, αλλά και εποχικούς εργαζομένους να έχουν, ήδη, εκδηλώσει επιθυμία να συμμετάσχουν, έστω και ως κομπάρσοι, στα πλάνα της σειράς.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, περισσότεροι από 100 υποψήφιοι -ντόπιοι αλλά και νέοι που βρίσκονται στη Μύκονο για τη θερινή σεζόν- πέρασαν από κάστινγκ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Μυκόνου.

Οι κομπάρσοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στα γυρίσματα 8 με 12 ώρες ημερησίως, με την αμοιβή να ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά ημέρα.

«Ολο το νησί έχει ξεσηκωθεί για τα γυρίσματα του ‘‘Emily in Paris’’. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και πολλοί θέλουν να συμμετάσχουν με κάθε τρόπο» δήλωσε ο δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης του Mykonos Live TV, Πέτρος Νάζος.

Διαβάστε επίσης:

Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια καριέρας με μια μεγάλη συναυλία – Η ανακοίνωση του τραγουδιστή

Τρύπες: Ευχαριστίες στους Metallica για το «Δεν χωράς πουθενά»

«Outliers»: Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio











