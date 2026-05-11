Τρύπες: Ευχαριστίες στους Metallica για το «Δεν χωράς πουθενά»

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της συναυλίας του το περασμένο Σάββατο, οι Metallica, προς τέρψιν του αθηναϊκού κοινού, έπαιξαν απόσπασμα από τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη και το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» που είχαν γράψει οι Τρύπες στον περίφημο δίσκο τους «Εννιά πληρωμένα τραγούδια».

Η επιλογή αυτή φάνηκε να ξενίζει ορισμένους φανς και των δύο συγκροτημάτων. Ωστόσο, τα μέλη του ιστορικού ελληνικού ροκ συγκροτήματος δεν έκρυψαν τη χαρά τους που ένα γκρουπ του μεγέθους των Metallica αποφάσισε να παίξει ένα δικό τους τραγούδι σε μια τόσο μεγάλη συναυλία.

Συγκεκριμένα, ο κιθαρίστας των Τρυπών, Μπάμπης Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «oι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ενα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν “καλά” αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το “Δεν χωράς πουθενά” αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Επίσης, ο μπασίστας, Γιώργος Καρράς έγραψε στο Facebook: «Χτες στο ΟΑΚΑ συνέβη ένα ωραίο μικρό μπέρδεμα πραγματικότητας. 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το “Δεν Χωράς Πουθενά” μαζί με τους Metallica. Ποιος να το φανταζόταν; Το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χτες πήγαν πολύ μακριά. Σεβασμός στους Metallica που το τόλμησαν με τον δικό τους τρόπο και κυρίως στον κόσμο που το έκανε δικό του από την πρώτη νότα. Τελικά… κάπου χωράμε όλοι».

Αλλά και ο Ασκληπιός Ζαμπέτας, που έπαιξε lead κιθάρες για τις Τρύπες, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Είμαι πολύ συγκινημένος , βλέποντας τα βιντεο που μου στέλνουν φίλοι από το ΟΑΚΑ , με τους METALLICA να ανοίγουν το live τους με το “Δε χωράς πουθενά”!!! Και τον Robert Trujillo να τραγουδάει το ρεφραιν στα ελληνικά!!!! Είναι κρίμα που δε θα ανταποδώσουμε τη τιμή και να ανοίξουμε μια συναυλία ΤΡΥΠΕΣ παίζοντας το SEEK ‘N DESTROY».

Τελικά η μουσική ενώνει…

Διαβάστε επίσης

Metallica στο ΟΑΚΑ: Ο κιθαρίστας των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Metallica: Κι όμως… προκάλεσαν σεισμό με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Τι είναι τα «concert quakes» που κατέγραψε το Αστεροσκοπείο Αθηνών (Video)

Η σεξουαλική βία στο μικροσκόπιο…