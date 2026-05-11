Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις αναρτήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τη ΔΕΗ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως επί κυβέρνησης Τσίπρα «η ΔΕΗ κατέρρευσε οικονομικά» και τον κατηγορεί ότι «κουνάει το δάχτυλο» στην κυβέρνηση.

«Ρήμαξε τα πάντα με τους συνεργάτες του και επανεμφανίζεται με μεγάλα λόγια», ανέφερε ο Π. Μαρινάκης.

Συνεχίζοντας την κριτική για την τελευταία ανάρτηση Τσίπρα για τις τράπεζες, σχολίασε πως «αποφάσισε να μιλήσει και γι αυτές ο πρώην πρωθυπουργός που τις έκλεισε», κάνοντας λόγο για «απίστευτο θράσος από έναν πολιτικό που έβαλε τους πολίτες σε ουρές, τίναξε την οικονομία στον αέρα για τη δική του δήθεν επανάσταση και φόρτωσε τη χώρα με 100 αχρείαστα δισ. ευρώ».

Πρόσθεσε ότι ο Τσίπρας «είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα δάνεια στα funds και που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας».

Είπε μάλιστα για το θέμα αυτό ότι η σημερινή κυβέρνηση «δεν άφησε και δεν θα αφήσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».

