Άγριο νοκ άουτ σε αγώνα πυγμαχίας κόβει την ανάσα – Μποξέρ εκτοξεύτηκε έξω από τα σχοινιά (Video)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες, βίντεο που κόβει την ανάσα από το Fight for Glory IV στο Γαλάτσι, όπου καταγράφεται η στιγμή ενός άγριου νοκ άουτ κατά την οποία μποξέρ εκτόξευεται έξω από τα σχοινιά, αφήνοντας άφωνους τους θεατές και τους φίλους της πυγμαχίας.

Στα πλάνα φαίνεται ο πυγμάχος Σωτηρόπουλος να δέχεται ένα εξαιρετικά δυνατό χτύπημα από τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να καταλήξει έξω από τα σχοινιά του ρινγκ, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.

Το χτύπημα έδωσε ο Billy G, ο Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος επικράτησε με θεαματικό τρόπο στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Fight for Glory IV.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, αλλά και την αναστάτωση που προκλήθηκε στις εξέδρες, ο Σωτηρόπουλος δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, ήταν από τις πλέον πολυαναμενόμενες της διοργάνωσης, με τους δύο αθλητές να διασταυρώνουν τα γάντια τους στην κατηγορία Light Heavyweight, σε αγώνα έξι γύρων των τριών λεπτών.

Από το πρώτο καμπανάκι, οι δύο πυγμάχοι έδειξαν έτοιμοι να προσφέρουν θέαμα υψηλού επιπέδου, ωστόσο το φινάλε ήρθε νωρίτερα και με εκκωφαντικό, μάλιστα, τρόπο…

