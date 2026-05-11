Τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό αριθμό θυμάτων από τις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι, ακόμη και μετά την έναρξη της λεγόμενης εκεχειρίας στις 16 Απριλίου, η βία δεν έχει σταματήσει. Συγκεκριμένα, από τότε έχουν καταγραφεί 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες.

