Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Τρέχει να ενημερώσει το υπουργικό ο Νετανιάχου

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία που θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Μόλις είχα εξαιρετικές συζητήσεις με τον Σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

«Αυτοί οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΟΣ στις 5 μ.μ. EST», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσινγκτον, με τον Μεγάλο Υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Ρέιζιν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας Διαρκούς ΕΙΡΗΝΗΣ.

«Ήταν τιμή μου να λύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε!».

Επιπλέον, ο Τραμπ προσκάλεσε τους ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου στον Λευκό Οίκο για τις πρώτες υψηλού επιπέδου συνομιλίες των χωρών από το 1983.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία το 1983, σύμφωνα με την οποία ο Λίβανος θα αναγνώριζε επίσημα το Ισραήλ και το Ισραήλ θα αποχωρούσε από τον Λίβανο. Η συμφωνία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο και τερματίστηκε επίσημα ένα χρόνο αργότερα.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν ο πρώτος στόχος του Λιβάνου στις συνομιλίες-ορόσημα που πραγματοποιήθηκαν με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον την Τρίτη μεταξύ των πρεσβευτών της χώρας στις ΗΠΑ.

«Ενώ συγχαίρω όλους τους Λιβανέζους για αυτό το επίτευγμα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των μαρτύρων που έπεσαν και επιβεβαιώνω την αλληλεγγύη μου με τις οικογένειές τους, με τους τραυματίες και με τους πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις και τα χωριά τους», δήλωσε ο Σαλάμ.

Επείγουσα σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε επείγουσα τηλεφωνική συνάντηση με μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο, αναφέρουν τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι υπουργοί ειδοποιήθηκαν μόλις πέντε λεπτά πριν από την κλήση, συμπίπτοντας με την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε απόψε.

Οι αναφορές αναφέρουν ότι οι υπουργοί εξέφρασαν οργή όταν άκουσαν για την κατάπαυση του πυρός από τα μέσα ενημέρωσης, και χωρίς να έχουν ψηφίσει επί του θέματος.

Το γεγονός ότι ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ φαίνεται να φέρνει σε αμηχανία το Ισραήλ, καθώς η κυβέρνηση και ο λαός του δεν ήθελαν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται καθώς το Ισραήλ εξακολουθεί να βρίσκεται στο Λίβανο, στοχεύοντας και χτυπώντας λιβανέζικες θέσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ο στρατός ήταν έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο απόψε, αλλά η ανακοίνωση ήταν έκπληξη για πολλούς από αυτούς, καθώς έγινε πριν προλάβουν να το κάνουν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είπε στους υπουργούς ασφαλείας ότι συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο κατόπιν αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τα αιτήματα για επίσημη ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

«Όταν ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ, ο Πρόεδρος Τραμπ, ενεργεί στο πλευρό μας σε στενό συντονισμό, το Ισραήλ συνεργάζεται μαζί του», φέρεται να είπε ο Νετανιάχου από το Ynet.

Φέρεται επίσης να είπε στους υπουργούς ότι οι Ισραηλινές Άμυνες θα παραμείνουν τοποθετημένες στα «στρατηγικά σημεία» που κατέχουν αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της 10ήμερης κατάπαυσης του πυρός, η οποία ξεκινά απόψε.

Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, λέει αξιωματούχος ασφαλείας

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχεδιάζει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκεχειρίας, δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επέκτειναν την εισβολή τους στον νότιο Λίβανο μετά την ένταξή της Χεζμπολάχ στον ευρύτερο πόλεμο του Ιράν, εκτοξεύοντας πυραύλους στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Δύο ημέρες αργότερα, ο στρατός διέταξε όλους τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα χωριά νότια του ποταμού Λιτάνι, μια περιοχή που αποτελεί περίπου το 8% του λιβανικού εδάφους, αλλά την οποία οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ως προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν έκτοτε καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, λέγοντας ότι στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια «ζώνη ασφαλείας» για να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην «ζώνη ασφαλείας» θα παραμείνουν στη θέση τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Η Χεζμπολάχ θα σεβαστεί την εκεχειρία εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις

H Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα σεβαστεί την εκεχειρία που τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα υπό την προϋπόθεση πως το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονικών επιθέσεων εναντίον των μελών της, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας βουλευτής του φιλοϊρανικού κινήματος.

«Θα σεβαστούμε την εκεχειρία (…) υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για πλήρη παύση των εχθροπραξιών εναντίον μας και το Ισραήλ δεν θα την εκμεταλλευτεί για να διαπράξει δολοφονίες», τόνισε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μούσαουι.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που έβαλε τέλος στον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών, τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνέχισε να εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μελών του και υποδομών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Διπλωματικός πυρετός

Το Ισραήλ και ο Λίβανος πραγματοποίησαν τις πρώτες απευθείας συνομιλίες τους εδώ και δεκαετίες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για μια εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μια εκεχειρία θα μπορούσε να είναι δυνατή μέσα σε λίγες ώρες.

Μια άλλη περιφερειακή πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε επίσης ότι μια εκεχειρία φαινόταν επικείμενη.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ συνομίλησε επίσης με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Αούν αρνήθηκε να μιλήσει απευθείας με τον Νετανιάχου για τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης:

Παράπλευρες απώλειες από τις αυξήσεις στα καύσιμα: Η KLM ακυρώνει 160 πτήσεις, η Lufthansa κλείνει άμεσα τη θυγατρική της

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Πέντε μέρες σχεδίαζε την επίθεση ο 14χρονος – Η εμμονή με τα όπλα και τα προβλήματα προσαρμογής

Οι Αμερικάνοι έχασαν drone 240 εκατ. ευρώ, έπεσε στα Στενά του Ορμούζ – Τι μεταδίδει το CNN, αδιευκρίνιστα τα αίτια