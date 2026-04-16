Τo Ισραήλ προκαλεί ανθρωπιστική κρίση στο Λίβανο, τορπιλίζει κινήσεις για εκεχειρία – Τηλεφώνημα Τραμπ σε Αούν, που αρνείται επικοινωνία με Νετανιάχου   

Απεγνωσμένες προσπάθειες καταβάλει τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις Βηρυτού – Τελ Αβίβ και να επιτευχθεί εκεχειρία στο νότιο Λίβανο, ώστε να «ξεκλειδώσουν» και οι συνομιλίες των ΗΠΕ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την παύση των ισραηλινών επιθέσεων στην περιοχή αυτή, για να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με την αμερικανική πλευρά.

Λιβανέζικα μέσα μετέδωσαν το απόγευμα της Πέμπτης ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος έχει προαναγγείλει πως την Πέμπτη θα γίνει και τηλεφωνική επικοινωνία του Αούν με τον Μπενζαμιν Νετανιάχου, κάτι που όμως διέψευδαν κυβερνητικές πηγές στη Βηρυτό.

Τροχοπέδη στις πρωτοβουλίες για εκεχειρία αποτελεί η καταστροφή κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο – όπως η γέφυρα Κασμίγια – από ισραηλινές επιθέσεις.

Οι ισραηλινές επιδρομές εντείνουν δραματικά την ήδη επιβαρυμένη ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και την επιβίωση χιλιάδων αμάχων. Και ταυτόχρονα ναρκοθετεί ακόμα και τις αμερικανικές προσπάθειες για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ με τον Λιβανέζοι πρόεδρο Αούν να αρνείται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, παρά τη σχετική προαναγγελία από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εγκλωβισμένοι 150.000 άμαχοι

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν διαδοχικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της γέφυρας Κασμίγια, μιας κομβικής αρτηρίας στον νότιο Λίβανο. Η γέφυρα, η οποία αποτελούσε την τελευταία βασική σύνδεση μεταξύ των περιοχών της Τύρου και της Σιδώνας, καταστράφηκε ολοσχερώς, διακόπτοντας μία από τις σημαντικότερες οδικές γραμμές της χώρας.

Διεθνή μέσα, όπως το Al Jazeera, επισημαίνουν ότι η γέφυρα έχει ουσιαστικά κοπεί στα δύο, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση ανθρώπων και οχημάτων. Η συγκεκριμένη υποδομή διασχίζει τον ποταμό Λιτάνι και λειτουργούσε ως βασικός άξονας που συνέδεε το νότιο τμήμα του Λιβάνου με τις βορειότερες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδεινώσει σημαντικά την ήδη οξυμένη ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας εξαιτίας των συγκρούσεων.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μεταξύ 100.000 και 150.000 αμάχων παραμένουν εγκλωβισμένοι νότια του ποταμού Λιτάνι, χωρίς πλέον ουσιαστική πρόσβαση προς τον υπόλοιπο Λίβανο.

Η καταστροφή της γέφυρας εντείνει τον αποκλεισμό αυτών των πληθυσμών, δυσχεραίνοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης. Στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί δυνάμεις της ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL), ωστόσο η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο κίνδυνο πλήρους ανθρωπιστικής κατάρρευσης στον νότιο Λίβανο, με τις υποδομές να αποτελούν πλέον βασικό στόχο και τους αμάχους να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα της κλιμακούμενης σύγκρουσης.

Η Βηρυτός διαψεύδει Τραμπ για επικοινωνία Αούν με Νετανιάχου

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δεν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο εγγύς μέλλον, όπως δήλωσαν σήμερα τρεις λιβανέζικες πηγές στο Ρόιτερς, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι ηγέτες των δύο χωρών θα μιλήσουν.

Δύο από τις λιβανέζικες πηγές δήλωσαν ότι η πρεσβεία του Λιβάνου στον Λίβανο ενημέρωσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν από μια τηλεφωνική επικοινωνία του Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σήμερα ότι ο Αούν δεν θα μιλήσει στον Νετανιάχου

Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για τις «προσπάθειές του προς την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός» με το Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν έλαβε τηλεφωνική κλήση από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο» τον οποίο «ευχαρίστησε για τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ, ανέφερε η ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ηγέτες του Λιβάνου και του Ισραήλ θα μιλήσουν σήμερα, επικοινωνία που θα ήταν η πρώτη εδώ και δεκαετίες.

