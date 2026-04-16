Απευθείας συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προανήγγειλε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Λιβάνου και του Ισραήλ θα μιλήσουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες την Πέμπτη, ενώ το Πακιστάν δήλωσε ότι η ειρήνη στον Λίβανο είναι απαραίτητη για τις συνομιλίες που μεσολαβεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Η σύγκρουση στον Λίβανο ξεκίνησε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, όταν η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ υπέρ της Τεχεράνης, προκαλώντας μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο μόλις 15 μήνες μετά την τελευταία μεγάλη σύγκρουση.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συμφώνησε αργά την Τετάρτη να συζητήσει μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο.

«Η ειρήνη στον Λίβανο είναι απαραίτητη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες (με το Ιράν)», δήλωσε ο Ταχίρ Αντραμπι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να αναπνεύσει» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον.

Η Γκίλα Γκαμλιέλ, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, δήλωσε στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «θα μιλήσει για πρώτη φορά με τον πρόεδρο του Λιβάνου μετά από τόσα χρόνια χωρίς επαφή μεταξύ των δύο χωρών».

Ένας ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Λίβανος δεν είχε καμία πληροφορία για τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του προέδρου του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και του Νετανιάχου.

Η επαφή μεταξύ Νετανιάχου και Αούν θα αποτελέσει ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ – χωρών που παραμένουν σε κατάσταση πολέμου από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948. Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται στις επαφές μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σε δήλωση μετά τη συνάντηση με τον υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή, ο Αούν δήλωσε ότι η εκεχειρία που ζήτησε ο Λίβανος θα ήταν το «φυσικό σημείο εισόδου για άμεσες διαπραγματεύσεις» με το Ισραήλ, χωρίς να αναφερθεί σε οποιαδήποτε σχέδια για συνομιλία με τον Νετανιάχου.

Ο Αούν, ο οποίος διοικούσε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ στρατό του Λιβάνου πριν γίνει πρόεδρος πέρυσι, δήλωσε ότι η αποχώρηση του Ισραήλ θα ήταν ένα «θεμελιώδες βήμα για την εδραίωση της εκεχειρίας», ώστε τα λιβανέζικα στρατεύματα να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο νότο.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τη Χεζμπολάχ λόγω της απόφασής της να εισέλθει στον πόλεμο, έχοντας περάσει τον τελευταίο χρόνο προσπαθώντας να εξασφαλίσει τον ειρηνικό αφοπλισμό της ομάδας που ίδρυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν το 1982.

Η Βηρυτός απαγόρευσε τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Συνεχίζονται οι μάχες στο νότιο Λίβανο

Οι μάχες συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο, ιδίως στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στα σύνορα του Λιβάνου, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ το οποίο ο Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ισραηλινός στρατός ήταν έτοιμος να «κατακτήσει». Ένας ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκτίμηση του Λιβάνου ήταν ότι το Ισραήλ ήθελε να εξασφαλίσει μια νίκη στο Μπιντ Τζμπέιλ πριν μπορέσει να σημειωθεί διπλωματική πρόοδος.

Ένα ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι προς τα νότια, δήλωσε μια ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου, αποκόπτοντας πλήρως σχεδόν το ένα δέκατο του Λιβάνου από την υπόλοιπη χώρα, αφού το Ισραήλ κατέστρεψε άλλα περάσματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, οι σειρήνες ήχησαν προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους, στέλνοντας τους κατοίκους αρκετών βόρειων ισραηλινών πόλεων να τρέχουν σε καταφύγια. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.100 ανθρώπους στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αναφέρουν οι λιβανέζικες αρχές. Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ έχουν σκοτώσει δύο Ισραηλινούς πολίτες, ενώ 13 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν πεθάνει στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, αναφέρει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ υπόσχεται ζώνη «απαγόρευσης» για τη Χεζμπολάχ

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε την Τετάρτη ότι η περιοχή νότια του Λιτάνι θα είναι μια «ζώνη απαγόρευσης για τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ», αντανακλώντας τον δηλωμένο στόχο του Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο μιας έκτασης του νότιου Λιβάνου νότια του ποταμού που συναντά τη Μεσόγειο, περίπου 30 χλμ. (20 μίλια) βόρεια των ισραηλινών συνόρων.

Το γραφείο του Νετανιάχου και το γραφείο του Αούν δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με τυχόν συνομιλίες.

Η Ουάσινγκτον εξέφρασε την Τετάρτη αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι πλευρές συμφώνησαν σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο του Ιράν στις 8 Απριλίου, μετά από μεσολάβηση του Πακιστάν.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ δεν ήταν μέρος αυτής της εκεχειρίας, αν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν είχε δηλώσει ότι η ζοφερή κατάσταση θα περιλάμβανε και τον Λίβανο, όπως ζήτησε το Ιράν.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος και ο ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσαν την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις από την Ουάσινγκτον για να επιτύχει εκεχειρία στον Λίβανο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα καλωσόριζε τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Οι πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου είχαν σπάνιες συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την Τρίτη. Η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη συνάντηση της Τρίτης, λέγοντας ότι θα επιδεινώσει το ρήγμα μεταξύ των Λιβανέζων.

Το Ιράν δήλωσε ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ουάσινγκτον αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο σειρών συνομιλιών.

