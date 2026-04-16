ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:50
Tο Ποντίκι Web

16.04.2026 12:45

ΗΠΑ-Ιράν: Χωρίς επίσημη ημερομηνία ο β’ γύρος συνομιλίων – Παραμένει «αγκάθι» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

islamabad_DIAPRAGMATEFSIS

Χωρίς επίσημη ημερομηνία έναρξης παραμένει η έναρξη του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τα ζητήματα που άπτονται του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης περιλαμβάνονται στα υπό συζήτησιν θέματα, πρόσθεσε.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει κάποια πρόοδο στην πορεία προς ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν, αλλά υπάρχει μεγάλη διάσταση θέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές και ως προς το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού αρχιστράτηγου Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη χθες συνέβαλε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένα θέματα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας και την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, πρόσθεσε ο ιρανός αξιωματούχος, ωστόσο βασικές διαφωνίες παραμένουν σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα.

«Η τύχη του σε υψηλό επίπεδο εμπλουτισμένου ουρανίου και η διάρκεια των πυρηνικών περιορισμών για το Ιράν περιλαμβάνονται στα περισσότερο διαφιλονικούμενα θέματα για το οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση», είπε.

Reuters: Αισιόδοξα μηνύματα για επίτευξη ειρήνης

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι επικραεί κλίμα αισιοδοξίας σχετικά με το ενδεχόμενο να πλησιάζει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εν μέσω εντατικών διπλωματικών κινήσεων, καθώς και η έκφραση ελπίδας από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πραγματοποίησε την Τετάρτη (15/4) συνεδρίαση για να εξετάσει το ενδεχόμενο επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, μετά από περισσότερες από έξι εβδομάδες συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

google_news_icon

nikos_androulakis_new
shakespeare_1604_1920-1080_new
mitsotakis-pro-imerisias
livanos-vomvardismos2
skinnytok2
eurofighter_typhoon_new_123
doukas-1
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
mylwnakis karystianoy, velopoylos papandreoy
nikos_androulakis_new
shakespeare_1604_1920-1080_new
mitsotakis-pro-imerisias
