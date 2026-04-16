ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:50
16.04.2026 09:46

Ο Λίβανος διαψεύδει τον Τραμπ για επικείμενες επαφές Λιβάνου με Ισραήλ: «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση» λέει η Βηρυτός 

16.04.2026 09:46
Η κυβέρνηση του Λιβάνου διέψευσε τον Ντόναλντ Τραμπ για επαφές αξιωματούχων της με το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν σήμερα, κάτι που όπως φαίνεται δεν γνώριζε καν ο ηγέτης του Λιβάνου

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια σχεδιαζόμενη επαφή με την ισραηλινή πλευρά και δεν έχουμε ενημερωθεί γι’ αυτήν μέσω επίσημων καναλιών», δήλωσε η πηγή από τη Βηρυτό στο AFP. Άγνωστο είναι αν έχει ενημερωθεί σχετικά και ο Νετανιάχου…

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δύο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», έγραψε τα ξημερώματα ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο σε ποιους «ηγέτες» αναφέρεται ακριβώς…

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι ο Τραμπ «θα καλωσόριζε και θα ήταν χαρούμενος με τον τερματισμό των εχθροπραξιών» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σημειώνοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία στον Λίβανο και αυτό δεν περιλαμβάνεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Ισραήλ και Λίβανος δέχθηκαν την Τρίτη να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις μετά τη συνάντηση που είχαν οι πρεσβευτές τους στις ΗΠΑ, την πρώτη από το 1993. Η Λιβανέζα πρεσβευτής Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ δήλωσε ότι στη διάρκεια αυτής της συνάντησης ζήτησε να κηρυχθεί «εκεχειρία» στον Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ έχει προς το παρόν απορρίψει.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, έχει καταγγείλει τις επαφές Λιβάνου και Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς τες «παράδοση».

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:50
LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένη η Μαρίνα Σταυράκη – Ο Τούρκος επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

1 / 3