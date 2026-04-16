ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:24
16.04.2026 07:04

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συνάντηση των ηγετών Ισραήλ – Λιβάνου: «Θα συμβεί αύριο για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια»

Ιστορική συνάντηση ανάμεσα στον ηγέτη του Ισραήλ και του Λιβάνου, αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως προσπαθεί να βρει «χώρο» για να ανασάνουν οι δύο ηγέτες μιας και ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο μαίνεται παρά την εκεχειρία στο Ιράν.

Αν και δεν αναφέρει τις δύο χώρες, το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο από την έκφραση «πέρασαν 34 χρόνια από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν».

«Προσπαθώ να βρω λίγο χώρο για να ανασάνουν οι δύο ηγέτες. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση που μπορεί να θέσει θεμέλια για την έναρξη μιας νέας εποχής ανάμεσα στις δύο χώρες παρά την πληγή που προκαλεί στο Τελ Αβίβ η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Διαβάστε επίσης

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη προτείνει να περνούν ανεμπόδιστα τα πλοία από την πλευρά του Ομάν

Ανοίγει νέο μέτωπο ο Τραμπ: Το Πεντάγωνο «φουλάρει» για στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Bloomberg: Παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες εξετάζουν ΗΠΑ και Ιράν, για να δοθεί χρόνος για επίτευξη συμφωνίας

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία: Άνδρας έκανε 250 τατουάζ με το όνομα και τα αρχικά του στο πρόσωπο και το σώμα της συντρόφου του

Εκτός Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου – Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη (Video)

Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

