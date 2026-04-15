Ανοίγει νέο μέτωπο ο Τραμπ: Το Πεντάγωνο «φουλάρει» για στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Ο στρατιωτικός σχεδιασμός για μια πιθανή επιχείρηση υπό την ηγεσία του Πενταγώνου στην Κούβα εντείνεται σταδιακά, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επέμβαση εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της USA TODAY.

Δύο πηγές που γνωρίζουν την εντολή μίλησαν στην USA TODAY υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένες να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Οι οδηγίες φαίνεται να αποτελούν κλιμάκωση των πρόσφατων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ περιόρισε τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την επιβολή σαρωτικών πολιτικών αλλαγών στο νησί.

Δημοσίευμα σχετικά με τα σχέδια κλιμάκωσης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Substack του Zeteo και έκανε τον γύρο του Καπιτωλίου και σε όλη την Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κούβα παραδέχτηκαν ότι βρίσκονται στα αρχικά στάδια της προσπάθειας να βρουν μια διέξοδο από την κρίση, αλλά δεν είναι σαφές πόσο πρόθυμη είναι η κάθε πλευρά να συμβιβαστεί. Τον Μάρτιο, η USA TODAY ανέφερε ότι οι δύο χώρες βρίσκονταν σε συζητήσεις για να υπογράψουν μια πιθανή ιστορική οικονομική συμφωνία που θα αποψύξει τις σχέσεις.

Ακόμα και καθώς η προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ έχει στραφεί στον πόλεμο του Ιράν, οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σύντομα αναμένει να έχει την «τιμή» να «καταλάβει την Κούβα, με κάποια μορφή», προσθέτοντας: «Είτε την απελευθερώσω, είτε την πάρω – νομίζω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν».

Στις 13 Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε στην USA TODAY στον Λευκό Οίκο: «Μπορεί να σταματήσουμε στην Κούβα αφού τελειώσουμε με αυτό», αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsweek, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ορκίστηκε ότι η Κούβα θα αντεπιτεθεί εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση.

«Θα πολεμήσουμε, θα αμυνθούμε και, αν πέσουμε στη μάχη, το να πεθάνουμε για την πατρίδα ισοδυναμεί με το να ζούμε», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ στο πρακτορείο.

Η μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ που απήγαγε τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από το κτήμα του στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου προκάλεσε σοκ στις κοινότητες των εξόριστων της Βενεζουέλας και της Κούβας στη Νότια Φλόριντα και πυροδότησε εικασίες ότι η Κούβα θα ήταν η επόμενη. Στην επίθεση νωρίς το πρωί εναντίον του Μαδούρο, σκοτώθηκαν 32 Κουβανοί στρατιωτικοί που φρουρούσαν τον πρόεδρο.

Για δεκαετίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν κάποια μορφή στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο και οι αντάρτικες δυνάμεις του εισέβαλαν στην Αβάνα το 1959 και αργότερα ορκίστηκαν πίστη στη Σοβιετική Ένωση και τον κομμουνισμό.

Διαβάστε επίσης:

