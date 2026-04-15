Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Ποζάρει» στην αγκαλιά του Ιησού, προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων

Μία νέα ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις έκανε την Τετάρτη, 15/4, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, αναδημοσιεύοντας εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση ΑΙ, στην οποία εμφανίζεται να «ποζάρει» αγκαλιά με τον Ιησού.

Το νέο «χτύπημα» Τραμπ έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από προηγούμενη δημοσίευσή του που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εν τέλει διεγράφη, στην οποία ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν ως Ιησούς Χριστός, να θεραπεύει ασθενείς αγγίζοντάς τους.

Στο νέο post, ο Τραμπ εμφανίζεται με κλειστά μάτια, να ακουμπά το μέτωπό του σε εκείνο του Ιησού, ενώ βρίσκεται πίσω από μικρόφωνο. Στο φόντο δεσπόζει η αμερικανική σημαία, ενισχύοντας τον πολιτικό συμβολισμό της εικόνας.

Η ανάρτηση από τον λογαριασμό Irish for Trump, την οποία αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ πολύ θρησκευόμενος… αλλά μήπως με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ίσως ο Θεός να παίζει το “χαρτί Τραμπ”;».

Αναδημοσιεύοντας το σχετικό post, ο Τραμπ σημείωσε: «Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο!!!».

Σημειώνεται ότι, σε πολιτικό επίπεδο, οι χριστιανοί ψηφοφόροι παραμένουν κρίσιμο τμήμα της εκλογικής βάσης του Τραμπ. Παρότι ο ίδιος δεν εκκλησιάζεται συχνά, στις εκλογές του 2024 εξασφάλισε ισχυρή στήριξη από χριστιανούς ψηφοφόρους, συμπεριλαμβανομένων και των καθολικών.

