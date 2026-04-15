ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 21:38
15.04.2026 19:49

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Ποζάρει» στην αγκαλιά του Ιησού, προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων

Μία νέα ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις έκανε την Τετάρτη, 15/4, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, αναδημοσιεύοντας εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση ΑΙ, στην οποία εμφανίζεται να «ποζάρει» αγκαλιά με τον Ιησού. 

Το νέο «χτύπημα» Τραμπ έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από προηγούμενη δημοσίευσή του που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εν τέλει διεγράφη, στην οποία ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν ως Ιησούς Χριστός, να θεραπεύει ασθενείς αγγίζοντάς τους.

Στο νέο post, ο Τραμπ εμφανίζεται με κλειστά μάτια, να ακουμπά το μέτωπό του σε εκείνο του Ιησού, ενώ βρίσκεται πίσω από μικρόφωνο. Στο φόντο δεσπόζει η αμερικανική σημαία, ενισχύοντας τον πολιτικό συμβολισμό της εικόνας. 

Η ανάρτηση από τον λογαριασμό Irish for Trump, την οποία αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ πολύ θρησκευόμενος… αλλά μήπως με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ίσως ο Θεός να παίζει το “χαρτί Τραμπ”;».

Αναδημοσιεύοντας το σχετικό post, ο Τραμπ σημείωσε: «Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο!!!».

Σημειώνεται ότι, σε πολιτικό επίπεδο, οι χριστιανοί ψηφοφόροι παραμένουν κρίσιμο τμήμα της εκλογικής βάσης του Τραμπ. Παρότι ο ίδιος δεν εκκλησιάζεται συχνά, στις εκλογές του 2024 εξασφάλισε ισχυρή στήριξη από χριστιανούς ψηφοφόρους, συμπεριλαμβανομένων και των καθολικών.

Διαβάστε επίσης:

Αστυνομική επέμβαση με θανατηφόρα κατάληξη στη Νεμπράσκα: Νεκρή 31χρονη μετά από επίθεση με μαχαίρι σε δίχρονο παιδί

Reuters: Χάκερς που συνδέονται με τη Ρωσία παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ

WSJ: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέο γύρο συνομιλιών – Εκκρεμούν ημερομηνία και τόπος



Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νέες αποκαλύψεις για πτυχίο Λαζαρίδη: To Southeastern College δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει ούτε βεβαίωση σπουδών

Η Ελλάδα συνεισφέρει 1 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ξανά στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Περιπέτεια υγείας για τη Μαρίζα Κωχ – Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο 

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

