Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως…. Ιησούς – Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκέστηκε στο να εξαπολύσει δριμεία επίθεση στον Πάπα Λέοντα τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά έπαιξε…. ρέστα καθώς εμφάνισε τον εαυτό του ως… Ιησού!

Λίγο μετά την ανάρτηση στην οποία, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον Ποντίφικα ότι «εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική αριστερά», ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο Truth Social μια φωτογραφία που θυμίζει αγιογραφία με πρωταγωνιστή τον ίδιο ως Ιησού με κόκκινη χλαμύδα να προσφέρει ευλογία σε ασθενή.

Γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο βρίσκονται η σημαία των ΗΠΑ, μια νοσοκόμα, στρατιωτικοί, αμερικανικά μαχητικά, ο αετός-σύμβολο των ΗΠΑ, το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Καπιτώλιο, με τον Τραμπ να μην κάνει κανένα επιπλέον σχόλιο στη λεζάντα της ανάρτησής του αυτής.

«Ο Πάπας μιλάει άλλη γλώσσα»

Απαντώντας στην αδιανόητη ανάρτηση Τραμπ, ο πάτερ Αντόνιο Σπαντάρο έγραψε στο Χ:

«Ο Ντόναλντ Τραμπ στοχοποιεί τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Και με αυτόν τον τρόπο, προδίδει μια βαθιά ανησυχία. Όταν η πολιτική εξουσία επιτίθεται σε μια ηθική φωνή, είναι επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει. Ο Τραμπ δεν συζητά με τον Λέοντα: τον παρακαλεί να υποχωρήσει σε μια γλώσσα επιβολής. Αλλά ο Πάπας μιλάει μια άλλη γλώσσα, μια γλώσσα που αρνείται να περιοριστεί στη γραμματική της βίας, της ασφάλειας, του εθνικού συμφέροντος».

Donald J. #Trump prende di mira #PapaLeone XIV. E cosi tradisce un disagio profondo. Quando il potere politico si accanisce contro una voce morale, è perché non riesce a contenerla. Trump non discute Leone: lo implora di rientrare in un linguaggio che possa dominare. Ma il Papa… pic.twitter.com/hJscAk2rwa April 13, 2026

«Αποτρόπαιο»

H πρωτάκουστη επίθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Πάπα Λέοντα τον οποίο κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι «εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά». προκαλεί ήδη θύελλα αντιδράσεων.

Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Μαρκ Κέλι επέκρινε με σφοδρότητα τον Τραμπ για την δημόσια επίθεση στον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια» σε μια ανάρτηση στο X.

As a Catholic, I find it abhorrent that the President of the United States would publicly attack the Successor of St. Peter. Donald Trump is flailing. His war in Iran has led to the death and injury of American servicemembers and the death of Iranian children. He will attack… pic.twitter.com/fl5d1G2QVP April 13, 2026

«Ως Καθολικός, θεωρώ αποτρόπαιο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτίθεται δημόσια στον Διάδοχο του Αγίου Πέτρου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κέλι.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ταλαντεύεται. Ο πόλεμός του στο Ιράν έχει οδηγήσει στον θάνατο και τον τραυματισμό Αμερικανών στρατιωτικών και στον θάνατο Ιρανών παιδιών» πρόσθεσε σπεύδοντας να τονίσει ότι ο Τραμπ «θα επιτεθεί σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε για να προσπαθήσει να προστατεύσει τον εαυτό του, ακόμη και στην Εκκλησία στην οποία εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκουν πίστη και παρηγοριά κάθε μέρα».

«Αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέο δεν θα ήταν στο Βατικανό»

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο Έγκλημα και απαίσιος στην Εξωτερική Πολιτική. Μιλά για τον “φόβο” της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που είχε η Καθολική Εκκλησία, και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του COVID, όταν συνελάμβαναν ιερείς, πάστορες και όλους τους υπόλοιπους επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμη κι όταν βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και κρατούσαν αποστάσεις δέκα ή ακόμη και είκοσι ποδιών.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του, ο Λούις, απ’ ό,τι ο ίδιος, γιατί ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Καταλαβαίνει την κατάσταση, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της — συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματιών — στέλνοντάς τους στη χώρα μας.

Και δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, με συντριπτική νίκη, να πετυχαίνω ιστορικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και να δημιουργώ τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ιστορία.

Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Δεν βρισκόταν σε καμία λίστα για τη θέση του Πάπα και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία επειδή ήταν Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, ο Λέων είναι αδύναμος στο έγκλημα, αδύναμος στα πυρηνικά όπλα, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε και το γεγονός ότι συναντά υποστηρικτές του Ομπάμα, όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, που ήταν από εκείνους που ήθελαν να συλλαμβάνονται οι πιστοί και οι κληρικοί.

Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το σημαντικότερο, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

