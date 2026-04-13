ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 12:19
13.04.2026 10:31

Ντμίτριεφ: «Οι εκλογές στην Ουγγαρία θα επιταχύνουν την κατάρρευση της ΕΕ – Ελέγξτε αν έχω δίκιο σε 4 μήνες»

13.04.2026 10:31
Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία μόνο θα επιταχύνει την παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμά ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Αυτό απλώς θα επιταχύνει την κατάρρευση της ΕΕ. Ελέγξτε αν έχω δίκιο σε 4 μήνες», έγραψε στο X, σχολιάζοντας σχόλια του βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον σχετικά με την «πτώση» της Ουγγαρίας υπό το φως των αποτελεσμάτων των εκλογών.

«Η Ουγγαρία έπεσε. Θα είναι γεμάτη (μετανάστες) όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο… Ο θάνατος της Ευρώπης εξαπλώνεται», σχολίασε νωρίτερα ο βρετανός ακροδεξιός.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα εξασφάλισε 138 από τις 199 έδρες στην Ουγγρική εθνοσυνέλευση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, με τον «σύμμαχο» του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βίκτορ Όρμπαν να γνωρίζει συντριπτική ήττα, παρά την επιθετική ρητορική του κατά του Κιέβου και της Ένωσης.

Διαβάστε επίσης:

Φίτσο: Έτοιμος «να συνεργαστεί με τον Μαγιάρ», δηλώνει ο σύμμαχος του Όρμπαν

Τι σημαίνει για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία η ιστορική ήττα του Όρμπαν

Αλλαγή σελίδας στην Ουγγαρία – Σαρωτική νίκη Μαγιάρ – Ποιος είναι ο δικηγόρος που εκθρόνισε τον Όρμπαν

Θεσσαλονίκη: 61χρονος πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι – Δύο συλλήψεις

Οικογένεια χρηματιστή μηνύει καθηγήτρια του Κολούμπια: Λένε ότι του πούλησε έρωτα για να της πάρει σπίτι στην Αθήνα 

Συναγερμός στο Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο

Εκτός κινδύνου ο 13χρονος από τη Σύρο που τον δάγκωσε οχιά, νοσηλεύεται προληπτικά στην Αθήνα

«Saint Savva»: Ντοκιμαντέρ και σειρά για τη ζωή και την πνευματική αποστολή του Αγίου Σάββα (Video/Photos)

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα  

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 12:19
Θεσσαλονίκη: 61χρονος πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι – Δύο συλλήψεις

Οικογένεια χρηματιστή μηνύει καθηγήτρια του Κολούμπια: Λένε ότι του πούλησε έρωτα για να της πάρει σπίτι στην Αθήνα 

Συναγερμός στο Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο

