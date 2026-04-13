Ντμίτριεφ: «Οι εκλογές στην Ουγγαρία θα επιταχύνουν την κατάρρευση της ΕΕ – Ελέγξτε αν έχω δίκιο σε 4 μήνες»

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία μόνο θα επιταχύνει την παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμά ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Αυτό απλώς θα επιταχύνει την κατάρρευση της ΕΕ. Ελέγξτε αν έχω δίκιο σε 4 μήνες», έγραψε στο X, σχολιάζοντας σχόλια του βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον σχετικά με την «πτώση» της Ουγγαρίας υπό το φως των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Hungary has fallen.



It'll be riddled like London, Paris, Berlin…



The death of Europe spreads. pic.twitter.com/jaM7azevU2 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) April 12, 2026

«Η Ουγγαρία έπεσε. Θα είναι γεμάτη (μετανάστες) όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο… Ο θάνατος της Ευρώπης εξαπλώνεται», σχολίασε νωρίτερα ο βρετανός ακροδεξιός.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα εξασφάλισε 138 από τις 199 έδρες στην Ουγγρική εθνοσυνέλευση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, με τον «σύμμαχο» του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βίκτορ Όρμπαν να γνωρίζει συντριπτική ήττα, παρά την επιθετική ρητορική του κατά του Κιέβου και της Ένωσης.

