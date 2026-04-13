Νέο παραλήρημα Τραμπ για τον πάπα Λέοντα:  «Εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηκτικό τόνο σε δημοσιογράφους χθες Κυριακή ότι δεν είναι ακριβώς «μέγας θαυμαστής» του πάπα Λέοντα Ιδ΄ -μια ημέρα έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του αμερικανού προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας-, αφού μερικές ώρες νωρίτερα του επιτέθηκε φραστικά μέσω Truth Social.

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντάς του πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει γενικά στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιούσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει μακροσκελή ανάρτηση εναντίον του πάπα, προσάπτοντάς του φύρδην μίγδην πως υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών εξοπλισμών του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και ότι συναντήθηκε με συμπαθούντες του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα — μεταξύ άλλων.

«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Ποντίφικας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, εξελέγη επειδή η Καθολική Εκκλησία θεώρησε πως ένας Αμερικανός Πάπας θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τη σχέση με τον ίδιο.

«Τοποθετήθηκε εκεί επειδή είναι Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό», ανέφερε.

«Δεν θέλω έναν πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, διότι κάνω αυτό ακριβώς για το οποίο εκλέχτηκα, με συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή μειώνω την εγκληματικότητα σε ιστορικό χαμηλό και δημιουργώ το σπουδαιότερο χρηματιστήριο στην ιστορία», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο ρεπουμπλικάνος σχεδόν ταυτόχρονα ανέβασε εικόνα δημιουργημένη από κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στην οποία παρουσιάζεται, με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο αρρώστου, κλινήρη στο νοσοκομείο, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται ή κάτι προσμένουν, και στο φόντο αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετούς και άλλες μορφές.

Ο Λέων Ιδ΄, στην πιο έντονη παρέμβασή του από το ξέσπασμα πολέμων σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη Μέση Ανατολή, έκρινε προχθές Σάββατο ότι η θρησκευτική πίστη είναι απαραίτητη «για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή τη δραματική στιγμή της ιστορίας».

«Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος! Φτάνουν πια οι επιδείξεις δύναμης! Φτάνει πια ο πόλεμος! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», είπε ο αμερικανός προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αγρυπνίας και προσευχής για την ειρήνη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Απευθυνόμενος στους «ηγέτες», ο πάπας Λέων είπε ακόμη πως «είναι καιρός» να εγγυηθούν την «ειρήνη», να «καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και της μεσολάβησης, όχι στο τραπέζι όπου σχεδιάζεται επανεξοπλισμός ή αποφασίζονται φονικές ενέργειες».

Φρόντισε, όπως και στο παρελθόν, να μην αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν πολιτικό, ούτε σε κάποια χώρα συγκεκριμένα.

Αφότου αναδείχθηκε στο αξίωμα τον Μάιο του 2025, ο πάπας, γεννημένος στο Σικάγο, έχει πάρει σαφώς θέση εναντίον ορισμένων αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, διατηρώντας μολαταύτα ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

