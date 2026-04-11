Ηχηρό μήνυμα από τον πάπα Λέοντα: «Αρκετά με την επίδειξη ισχύος, αρκετά με τον πόλεμο!» 

Ο πάπας Λέων στη διάρκεια της απογευματινής προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, άσκησε νέα κριτική κατά της κυβέρνησης Τραμπ και του Ισραήλ για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικής καταγωγής πάπας, δεν δίστασε για άλλη μία φορά να τα βάλει με τον Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά προς τους πιστούς: «Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη ισχύος! Αρκετά με τον πόλεμο!».

Η νέα παρέμβαση του πάπα εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών εκκλήσεων για αποκλιμάκωση της έντασης.

