NASA: Το επόμενο μεγάλο βήμα μετά το Artemis II – Πορεία προς μόνιμη παρουσία στη Σελήνη και συνεργασία με Μασκ και Μπέζος

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αποστολής Artemis II, η NASA στρέφει πλέον το βλέμμα της σε έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο: την επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης με προοπτική μακροχρόνιας παρουσίας.

Στην προσπάθεια αυτή, καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνουν η SpaceX και η Blue Origin, των Ελον Μασκ και Τζεφ Μπέζος αντίστοιχα.

Σε αντίθεση με το ιστορικό Apollo program, όπου η ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη ήταν σύντομη και περιορισμένη, τα νέα σχέδια προβλέπουν αποστολές τεσσάρων αστροναυτών με παραμονή που θα διαρκεί μερικές εβδομάδες.

Νέο μοντέλο αποστολών με αυξημένες δυνατότητες

Το διαστημόπλοιο Orion, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα μεταφέρει το πλήρωμα σε σεληνιακή τροχιά, ενώ ξεχωριστά, ιδιωτικά αναπτυγμένα σκάφη προσεδάφισης θα αναλαμβάνουν τη μεταφορά στην επιφάνεια.

Τα νέα σκάφη είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα της εποχής Apollo και μπορούν να μεταφέρουν περισσότερο εξοπλισμό, επιτρέποντας παρατεταμένες αποστολές όμως κρύβουν και παγίδες λόγω των πολλαπλών συστημάτων και αποστολών.

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι ο ανεφοδιασμός καυσίμων σε τροχιά, μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως σε τέτοια κλίμακα. Για την ολοκλήρωση μιας αποστολής, θα χρειαστούν πολλαπλές εκτοξεύσεις που θα μεταφέρουν καύσιμα πριν το ταξίδι προς τη Σελήνη, σε απόσταση περίπου 400.000 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, οι καθυστερήσεις -ιδίως από την πλευρά της SpaceX– έχουν εντείνει την πίεση, την ώρα που η Κίνα προχωρά τα δικά της σχέδια με στόχο επανδρωμένη αποστολή έως το 2030.

Το χρονοδιάγραμμα της NASA παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό, με κρίσιμες δοκιμές να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και στόχο την επανδρωμένη προσεδάφιση έως το 2028.

