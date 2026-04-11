ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 22:09
11.04.2026 21:05

Πέντε τραυματίες από πλήγματα ουκρανικών drones σε ρωσικές κοινότητες στη μεθόριο

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο καυσίμων στην πόλη Λγκοβ της Ρωσίας, στην περιφέρεια του Κουρσκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Ο Αλεξάντερ Χίνστεϊν έγραψε στην κρατική υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ΜΑΧ ότι η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 16.00, τοπική ώρα, αφού είχε τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Σεμπέκινο και το Γκράβορον, δύο μεθοριακές κωμοπόλεις. Είπε επίσης ότι βομβαρδίστηκε το Σεμπέκινο, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια και άλλα κτίρια.

Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε πότε σημειώθηκαν οι επιθέσεις αυτές, ωστόσο η ανάρτησή του έγινε μετά τις 16.00.

Η κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα, που συμφωνήθηκε μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

