search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 22:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2026 20:26

Νέες προκλήσεις από το Ισραήλ: Αστυνομικοί σε βίαιες προσαγωγές Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια πομπής για το Άγιο Φως (video)

11.04.2026 20:26
Έντονες αντιδράσεις προκαλούν εικόνες από την Παλιά Πόλη στην Ιερουσαλήμ όπου ισραηλινοί αστυνομικοί προχωρούν σε βίαιες προσαγωγές κατά Παλαιστινίων χριστιανών.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φαίνονται καθαρά να προσάγουν με πολύ βίαιο τρόπο Παλαιστινίους με την δικαιολογία ότι δεν είχαν δικαίωμα πρόσβασης στο σημείο. Το Ισραήλ λόγω των μέτρων ασφαλείας επέτρεψε για την Αφή του Αγίου Φωτός ως 2.750 πιστούς και ορισμένοι προσπάθησαν να περάσουν παρά το γεγονός ότι δεν είχαν βραχιολάκι εισόδου. Ωστόσο, στις περιπτώσεις Παλαιστινίων, έβγαλαν ξανά τα άγρια ένστικτά τους και μάλιστα τις εικόνες έχουν ανεβάσει και ισραηλινά ΜΜΕ καθώς πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό που προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις για το καθεστώς κάτω από το οποίο δρουν οι αστυνομικοί.

Δείτε εικόνες:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 22:10
artemis-afixi-pliroma
ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Το επόμενο μεγάλο βήμα μετά το Artemis II – Πορεία προς μόνιμη παρουσία στη Σελήνη και συνεργασία με Μασκ και Μπέζος

zoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή την Αγάπη μας για τον Άνθρωπο»

fotia-nea-smirni
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – Νεκρή μια γυναίκα

1 / 3