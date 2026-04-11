Νέες προκλήσεις από το Ισραήλ: Αστυνομικοί σε βίαιες προσαγωγές Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια πομπής για το Άγιο Φως (video)

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν εικόνες από την Παλιά Πόλη στην Ιερουσαλήμ όπου ισραηλινοί αστυνομικοί προχωρούν σε βίαιες προσαγωγές κατά Παλαιστινίων χριστιανών.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φαίνονται καθαρά να προσάγουν με πολύ βίαιο τρόπο Παλαιστινίους με την δικαιολογία ότι δεν είχαν δικαίωμα πρόσβασης στο σημείο. Το Ισραήλ λόγω των μέτρων ασφαλείας επέτρεψε για την Αφή του Αγίου Φωτός ως 2.750 πιστούς και ορισμένοι προσπάθησαν να περάσουν παρά το γεγονός ότι δεν είχαν βραχιολάκι εισόδου. Ωστόσο, στις περιπτώσεις Παλαιστινίων, έβγαλαν ξανά τα άγρια ένστικτά τους και μάλιστα τις εικόνες έχουν ανεβάσει και ισραηλινά ΜΜΕ καθώς πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό που προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις για το καθεστώς κάτω από το οποίο δρουν οι αστυνομικοί.

Δείτε εικόνες:

HORRIFIC: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the old city of Jerusalem. pic.twitter.com/1kUY7M0abu — Ihab Hassan (@IhabHassane) April 11, 2026

الشرطة الإسرائيلية تمنع وصول المصلين الى كنيسة القيامة.



Israeli police are preventing Christians from reaching the Church of the Holy Sepulchre and restricting the number allowed onto its roof. pic.twitter.com/3vmGfGTlcQ — ☧ Milad ܝܠܕܐ (@PalCatholic) April 11, 2026

🚨HOLY SATURDAY IN JERUSALEM: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the Old City of Jerusalem, kicking a scout member to the ground, beating him, and arresting him over a Palestinian flag on his uniform. pic.twitter.com/2Rq5eoEXgK April 11, 2026

Διαβάστε επίσης:

Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός και ο δεύτερος εγκλωβισμένος (video)

Πρόσωπο με πρόσωπο οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν – «Κόκκινο πανί» τα Στενά του Ορμούζ με απειλές κατά αμερικανικών πλοίων – Live

Ανάλυση CNN: Το σκληρό… πόκερ του Τραμπ με το Πακιστάν – Μπορούν οι συνομιλίες με το Ιράν να φέρουν ειρήνη;





