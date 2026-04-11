Ανάλυση CNN: Το σκληρό… πόκερ του Τραμπ με το Πακιστάν – Μπορούν οι συνομιλίες με το Ιράν να φέρουν ειρήνη;

Μετά από έξι εβδομάδες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ενώπιον της πιο υψηλού επιπέδου συνάντησης μεταξύ των δύο χωρών από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν το 1979, αναφέρει το CNN σε δημοσίευμά του.

Με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς από την πλευρά των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ από την πλευρά του Ιράν, οι συνομιλίες σηματοδοτούν μια εκπληκτική τροπή των γεγονότων, δύο μήνες τώρα σε αυτή την κρίση, γράφει το αμερικανικό δίκτυο.



Το μόνο προηγούμενο για εμπλοκή σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ήταν οι διαπραγματεύσεις κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι συναντιόταν τακτικά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Javad Zarif. Αυτές οι συνομιλίες διήρκεσαν πάνω από ένα χρόνο. Πριν και μετά από κάθε γύρο σε αμφότερα τα επίπεδα, ομάδες εμπειρογνωμόνων από τις δύο πλευρές πέρασαν εβδομάδες και μήνες στην Ελβετία ή τη Βιέννη επεξεργαζόμενες τις λεπτομέρειες μιας πυρηνικής συμφωνίας.



Η προετοιμασία για αυτές τις συνομιλίες ήταν διαφορετική. Φαίνεται ότι υπήρξε ελάχιστη διπλωματική προετοιμασία. Η ατζέντα δεν είναι απολύτως σαφής.





Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων για να θέσει το πλαίσιο των συνομιλιών – αλλά έκτοτε, η εκεχειρία έχει αποδειχθεί στην καλύτερη περίπτωση εύθραυστη και η προϋπόθεση του Τραμπ για ένα «πλήρες, άμεσο και ασφαλές» άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν έχει τηρηθεί.



Το Ιράν ισχυρίζεται ότι η εκεχειρία πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπου δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ. Ο Βανς είπε ότι πρόκειται για παρεξήγηση.



Το δίκτυο εκφράζει επιφυλάξεις για μια τόσο υψηλού επιπέδου συνάντηση χωρίς κάποια ένδειξη ότι οι δύο πλευρές μειώνουν τις διαφορές τους. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αυτό, σημειώνει ο αναλυτής.



Το Ιράν θα προσεγγίσει αυτές τις συναντήσεις ισχυριζόμενο ότι είναι η δύναμη στο τραπέζι. Αυτό κάνουν. Αλλά η καυχησιολογία κρύβει μια χώρα που μόλις έχει πληγεί στρατιωτικά, ντρέπεται οικονομικά και δεν έχει την υποστήριξη του λαού της.



Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε; Όσον αφορά τα αποτελέσματα, όχι πολλά. Οι συνομιλίες με το Ιράν, στην καλύτερη περίπτωση, είναι χρονοβόρες και περίπλοκες. Δεν θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο Ισλαμαμπάντ. Όσον αφορά τον συμβολισμό και την τοποθέτηση, ωστόσο, τα διακυβεύματα είναι υψηλά.



Νομιμοποίηση ενός νέου status quo που ευνοεί το Ιράν

Από την οπτική γωνία των ΗΠΑ, η στρατιωτική βιομηχανική βάση του Ιράν έχει υποβαθμιστεί μαζικά, με την ικανότητά του να παράγει πυραύλους και drones να έχει καθυστερήσει χρόνια μαζί με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι απώλειες του Ιράν στην ηγεσία μπορεί να υποβαθμίσουν την εσωτερική συνοχή και να μειώσουν την ικανότητά του να προβάλλει αποτελεσματικά την ισχύ του εκτός των συνόρων του, μεταξύ άλλων μέσω πληρεξουσίων και τρομοκρατικών ομάδων – όπως κάνει εδώ και χρόνια.



Από την οπτική γωνία του Ιράν, οι απώλειές του είναι βιώσιμες και έχει διατηρήσει στρατηγικό πλεονέκτημα υπέρ του μέσω του ελέγχου – για πρώτη φορά – του Στενού του Ορμούζ. Αυτό ήταν πάντα ένα υποτιθέμενο χαρτί στην τσέπη του Ιράν και παίζοντας το, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κρατήσουν όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Ως αποτρεπτικό μέσο, ​​αυτό μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο από το πυρηνικό όπλο που έχει επιδιώξει το Ιράν στο παρελθόν.



Η δημόσια συνάντηση του αντιπροέδρου με τη νέα ηγεσία του Ιράν, καθώς το Ιράν ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, ενέχει σημαντικό κίνδυνο. Για το Ιράν, η ίδια η συνάντηση είναι ο στόχος – και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν νομιμοποιήσει τη νέα στρατηγική τους θέση.





Το διπλωματικό ταμπού του Ιράν και ο «Μεγάλος Σατανάς»



Ο λόγος που καμία συνάντηση σαν αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί δεν είναι επειδή οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να συναντηθούν. Ο Ομπάμα και ακόμη και ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία ήταν έτοιμοι να συναντηθούν με τον πρόεδρο του Ιράν. Αλλά το Ιράν έχει απορρίψει οποιαδήποτε τέτοια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση. Το ιρανικό σύστημα έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως ξεχωριστό και υπεράνω του «Μεγάλου Σατανά» χωρίς ανάγκη για τέτοια άμεση διπλωματία, καθώς έχει ακολουθήσει μια ατζέντα με βία για να εκδιώξει τελικά τις ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή εντελώς.



Η συνάντηση με τον Βανς, τόσο σύντομα μετά την άνοδο των νέων ηγετών στην εξουσία,σπάει ένα προηγούμενο που το Ιράν έχει επιβάλει από τις πρώτες ημέρες της Ισλαμικής Επανάστασής του. Το πλεονέκτημα σε αυτή τη νέα εξίσωση – εάν οι ΗΠΑ παραμείνουν σταθερές στις διαπραγματευτικές τους θέσεις – μπορεί να μην ευνοήσει το Ιράν. Το μοντέλο εδώ θα ήταν η συνάντηση του Ρόναλντ Ρίγκαν με τον πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Ρίγκαν παρέμεινε σταθερός στις απαιτήσεις του και τελικά έφερε ένα ντόμινο που οδήγησε στο τέλος της ΕΣΣΔ.



Ο ιρανικός λαός – ενώ χιλιάδες πολίτες σφαγιάστηκαν νωρίτερα φέτος επειδή απαίτησαν αλλαγή στην κυβέρνηση του Ιράν – μπορεί να απογοητευτεί από την εικόνα της συνάντησης του Βανς με τον Γκαλιμπάφ, έναν απόλυτο σκληροπυρηνικό και πρώην αρχηγό της αστυνομίας. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, σπάζοντας το ταμπού του Ιράν, οι ΗΠΑ να αυξάνουν τις εσωτερικές ρωγμές εντός της δομής της νέας ηγεσίας.



Άλλωστε, ο Τραμπ φέτος διέλυσε ένα δεύτερο ταμπού που εδώ και καιρό καθόριζε τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν: τη χρήση στρατιωτικής βίας εντός των συνόρων του ίδιου του Ιράν. Οι ηγέτες του Ιράν πίστευαν εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρούσαν σε τέτοιες επιθέσεις, εν μέρει λόγω των απειλών τους για το Ορμούζ. Τώρα ξέρουν ότι αυτό δεν ισχύει.

Σε αυτές τις συναντήσεις, υποστηρίζει το CNN, η καλύτερη προσέγγιση για τον Βανς είναι το μοντέλο Ρίγκαν. Αυτό σημαίνει μια ανοιχτή χείρα βοηθείας, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ – ιδιαίτερα για το Στενό του Ορμούζ, τον πυρηνικό εμπλουτισμό και τα αποθέματα – το Ιράν θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ακραίες οικονομικές πιέσεις μέσω κυρώσεων και απειλής αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης.



Το Ιράν θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει το ένα χαρτί που έχει τώρα: το Στενό του Ορμούζ. Αλλά μπορεί να το παρακάνει, καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν τοποθετημένες κοντά και σε ετοιμότητα εάν η διπλωματία αποτύχει. Ο Τραμπ μόλις χθες δήλωσε ότι ο συνεχιζόμενος έλεγχος του Στενού από το Ιράν «δεν είναι η συμφωνία που έχουμε!»



Σε αυτή την ιστορική συνάντηση, ο αντιπρόεδρος θα έχει ισχυρότερο χέρι – και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει, καταλήγει το CNN στην ανάλυσή του.

Διαβάστε επίσης:

