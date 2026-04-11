Η ισραηλινή εταιρεία Black Cube επιβεβαιώνει μαζικές υποκλοπές στην Κύπρο για την «αποκάλυψη της διαφθοράς»

Μια ιδιωτική εταιρεία κατασκοπείας που ιδρύθηκε από πρώην μέλη των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της σε μια επιχείρηση τσιμπήματος που στόχευε κρατικούς αξιωματούχους και ιδιωτικά συμφέροντα στην Κύπρο, λέγοντας ότι ήθελε να αποκαλύψει διαφθορά.

Ένας ανώτερος βοηθός του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, μετά από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και τον έδειχνε να συζητά επενδυτικά έργα στην Κύπρο.



Παρουσιάστηκε επίσης ένας επιχειρηματίας που υπονόησε ότι είχε άμεση πρόσβαση στον Χριστοδουλίδη, και ένας πρώην υπουργός που μιλούσε για το πώς να κάνει δωρεές στην κυβέρνηση. Όσοι εμφανίστηκαν στο οκτάλεπτο βίντεο αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράβαση.

Η ισραηλινή εταιρεία Black Cube δήλωσε ότι συμμετείχε στην προετοιμασία του βίντεο. Σε δήλωση προς τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, η οποία εστάλη επίσης στο Reuters, η Black Cube δήλωσε ότι είναι «περήφανη» που αποκάλυψε «διαφθορά» και βοήθησε στη δημιουργία ενός καθαρότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο νησί.

«Η Black Cube έχει συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές και είναι βέβαιη ότι θα αποκαλύψουν την αλήθεια και θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», ανέφερε. Δεν απάντησε σε ερώτηση του Reuters σχετικά με το ποιοι ήταν οι πελάτες της. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την κυπριακή κυβέρνηση.

Η Black Cube δήλωσε ότι λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται για να διασφαλίσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της. Η εμπλοκή της αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου την Παρασκευή.

Ιδρυμένη από βετεράνους των ισραηλινών μονάδων πληροφοριών το 2011, η Black Cube έγινε γνωστή το 2017, αφού ζήτησε συγγνώμη για μυστικές επιχειρήσεις εκ μέρους του παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουαϊνστίν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από περισσότερες από 50 γυναίκες.

Τον Μάρτιο, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκολόμπ κατηγόρησε «ξένες υπηρεσίες» ότι παρενέβησαν στις εκλογές της χώρας μετά από έκθεση μη κυβερνητικής οργάνωσης ότι στελέχη της Black Cube είχαν επισκεφθεί τη χώρα τον Δεκέμβριο.

