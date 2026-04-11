Υπόθεση σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο – Τρεις παίκτες κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας

Σοκ έχει προκαλέσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο η υπόθεση που αφορά τρεις πρώην παίκτες της Μπρα, ομάδας της Serie C, οι οποίοι βρίσκονται υπό έρευνα για ομαδικό βιασμό νεαρής γυναίκας, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται και για διάδοση εκδικητικού πορνογραφικού υλικού.

Στο επίκεντρο της έρευνας ο Ρόζα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 22χρονος επιθετικός Αλέσιο Ρόζα, που αγωνίζεται σήμερα στη Λιγκόρνα της Serie D. Μαζί του ερευνώνται ο 23χρονος Φάουστο Περσέου, που συνεχίζει την καριέρα του στη Τζουλιάνοβα, καθώς και ο 20χρονος Κριστ Τζίζους Μαουέτε, που αγωνίζεται πλέον στη Λιβόρνο.

Η υπόθεση που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο ερευνάται από την εισαγγελία του Άστι, έπειτα από καταγγελία φοιτήτριας, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα κακοποίησης το βράδυ της 30ής Μαΐου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την άνοδο της ομάδας του Κούνεο στη Serie C.

Η καταγγελία της νεαρής φοιτήτριας

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σωματικής και ψυχικής αδυναμίας, λόγω μέθης, όταν αποδέχτηκε πρόσκληση του Περσέου και βρέθηκε σε διαμέρισμα όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι. Εκεί, όπως καταγγέλλει, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τους τρεις άνδρες.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς υπάρχει και καταγεγραμμένο υλικό. Σε ένα από τα βίντεο που έχουν καταγραφεί, ακούγεται ένας από τους παίκτες να λέει: «Ελπίζω να μη βγεις και πεις ότι σε ανάγκασα να ανέβεις», με τη νεαρή να απαντά «Δεν λέω τίποτα». Όλα αυτά ενώ την επόμενη ημέρα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, σε βάρος των τριών παικτών.

Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Ρόζα φέρεται να κατέγραψε και να διέδωσε φωτογραφίες και βίντεο από τις σεξουαλικές πράξεις μέσω ιδιωτικής συνομιλίας, στοιχείο που επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του.

Η ψυχολογική κατάσταση της καταγγέλλουσας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε επανειλημμένες νοσηλείες μετά από απόπειρες αυτοκτονίας και έχει διακόψει προσωρινά τις σπουδές της.

Τι απαντά η πλευρά των παικτών

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών ποδοσφαιριστών αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές είναι αθώοι, ενώ έχουν ήδη καταθέσει αιτήματα για συνοπτική εκδίκαση της υπόθεσης.

Η Λιγκόρνα, ομάδα στην οποία αγωνίζεται σήμερα ο Ρόζα, τοποθετήθηκε επίσημα, τονίζοντας ότι ενημερώθηκε πρόσφατα για την υπόθεση και ότι τα γεγονότα φέρονται να προηγήθηκαν της συνεργασίας τους με τον παίκτη. Ο σύλλογος υπογράμμισε τον σεβασμό του προς τη δικαιοσύνη και το τεκμήριο αθωότητας, επισημαίνοντας παράλληλα την «αυστηρή καταδίκη κάθε μορφής βίας» και τη δέσμευσή του στις αξίες του σεβασμού και της προστασίας του ατόμου.

