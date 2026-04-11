search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό πριν την πασχαλινή κατάπαυση πυρός

ODESSA
Φωτογραφία αρχείου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε ρωσική επίθεση σε περιοχή με κατοικίες στην Οδησσό, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, μερικές ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός που αποφασίστηκε για το Πάσχα των ορθοδόξων.

«Δύο άλλοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», και «μη στρατιωτικές υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές», κυρίως κτίρια, μια εστία πανεπιστημίου και ένα νηπιαγωγείο, πρόσθεσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια της Οδησσού, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί συχνά στόχο της Μόσχας.

Η 32 ωρών κατάπαυση πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα στις 16.00 (τοπικές ώρες και ώρα Ελλάδας) για το Πάσχα των ορθοδόξων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής.

Πριν την έναρξη της εκεχειρίας, οι αρχές των ουκρανικών περιφερειών Πολτάβα (κέντρο) και Σούμι (βορειοανατολικά) δήλωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε δυο ξεχωριστές ρωσικές επιδρομές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio 2 new
ΕΛΛΑΔΑ

mageiritsa-new
ΕΛΛΑΔΑ

mesa_mmm_metro_0305_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

KAT NEW
ΥΓΕΙΑ

giannis_ramsis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
jo malone
LIFESTYLE

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

natasha lyonne
LIFESTYLE

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

media mouse entos
MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

