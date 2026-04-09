ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 00:01
09.04.2026 23:00

Πασχαλινή ανάπαυλα στον πόλεμο με την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Πούτιν

Σε προσωρινή παύση των εχθροπραξιών με την Ουκρανία με αφορμή το Πάσχα προχωρά η Ρωσία με πρωτοβουλία του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως γνωστοποίησε επίσημα το Κρεμλίνο.

Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως έγινε γνωστό, «με απόφαση του ανώτατου διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026».

Παράλληλα, η Ρωσία κάλεσε το Κίεβο να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Ουκρανία θα ανταποκριθεί με αντίστοιχη πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη δοθεί εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να αναστείλουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, οι μονάδες θα παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να αντιδράσουν σε πιθανές επιθετικές ενέργειες ή προκλήσεις.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι σχετικές οδηγίες έχουν αποσταλεί στον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελοούσοφ, και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ, με στόχο την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να μειωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων απέναντι σε ενδεχόμενες επιθετικές κινήσεις της ουκρανικής πλευράς.

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε η Μελάνια Τραμπ: Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Τζέφρι Επστάιν πρέπει να σταματήσουν σήμερα

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εν μέσω εντάσεων με το ΝΑΤΟ

Φρίκη στο Τέξας: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη δίκη για τη δολοφονία 7χρονης από κούριερ που την απήγαγε (Videos)





