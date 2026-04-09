Ξέσπασε η Μελάνια Τραμπ: Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Τζέφρι Επστάιν πρέπει να σταματήσουν σήμερα

Σε κατηγορηματική απόρριψη κάθε ισχυρισμού που τη συνδέει με τον Τζέφρι Επστάιν προχώρησε η Μελάνια Τραμπ, κάνοντας λόγο για συκοφαντία και διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε δήλωσή της από τον Λευκό Οίκο τη Μ. Πέμπτη τόνισε ότι ουδέποτε είχε σχέσεις με τον καταδικασμένο επιχειρηματία. «Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Τζέφρι Επστάιν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν είχε ποτέ προσωπική σχέση ούτε με τον Επστάιν, ούτε με τη στενή συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, με την οποία, όπως διευκρίνισε, η μεταξύ τους επαφή περιοριζόταν σε περιστασιακή επικοινωνία. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά οποιονδήποτε υπαινιγμό ότι υπήρξε θύμα του, διαψεύδοντας σχετικές αναφορές.

NOW – Melania: "To be clear, I never had relations with Epstein or his accomplice Maxwell."



"I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time."



"Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by…

«Ο Επστάιν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ»

Η Μελάνια Τραμπ τοποθετήθηκε επίσης απέναντι στις φήμες που θέλουν τον Επστάιν να έχει διαδραματίσει ρόλο στη γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη δυσφήμιση. «Ο Επστάιν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον άντρα μου τυχαία. Οι λεπτομέρειες της αρχικής μου συνάντησης με τον σύζυγό μου καταγράφονται στο βιβλίο μου», είπε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι δεν είχε καμία απολύτως γνώση για τα θύματα του Επστάιν, επιμένοντας πως δεν υπήρξε εμπλοκή της σε καμία πτυχή της υπόθεσης. «Ποτέ δεν είχα καμία γνώση για τα θύματα του Επστάιν. Ποτέ δεν μπλέχθηκα με κανέναν τρόπο. Δεν συμμετείχα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί».

BREAKING: "I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane and never visited his private island." -First Lady Melania Trump pic.twitter.com/PPvpC9XFzg — Fox News (@FoxNews) April 9, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε έκκληση προς το Κογκρέσο να οργανώσει δημόσια ακρόαση αφιερωμένη στα θύματα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και να καταγραφούν επίσημα οι μαρτυρίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν συνελήφθη ξανά το 2019, αντιμετωπίζοντας ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Την ίδια χρονιά εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν, με τις Αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εν μέσω εντάσεων με το ΝΑΤΟ

Φρίκη στο Τέξας: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη δίκη για τη δολοφονία 7χρονης από κούριερ που την απήγαγε (Videos)

Ποια είναι η φιλοϊρανική «μηχανή» meme που τρολάρει τον Τραμπ με κινούμενα σχέδια Lego











