Ποια είναι η φιλοϊρανική «μηχανή» meme που τρολάρει τον Τραμπ με κινούμενα σχέδια Lego

Λίγα λεπτά αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα εξαλείψει «έναν ολόκληρο πολιτισμό» το βράδυ της Τρίτης, μια ομάδα νεαρών Ιρανών ακτιβιστών ανέλαβε δράση.

Μέλη της ομάδας που είναι γνωστή ως Explosive Media έβαζαν τις τελευταίες πινελιές στο τελευταίο τους βίντεο για τον Τραμπ, εμπνευσμένο από τα Lego, που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Το βίντεο δείχνει μια μίνι φιγούρα του Τραμπ να συνωμοτεί με ηγέτες από κράτη του Κόλπου, Ιρανούς αξιωματούχους να πατούν ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί με την ένδειξη «πίσω στην λίθινη εποχή» και τον Τραμπ να πετάει μια καρέκλα σε Αμερικανούς στρατηγούς.

Lego-style animated videos coming out of Iran that mock US President Donald Trump have become the latest flashpoint on social media. They are made by a group called 'Explosive Media', who have regularly shared such videos during the Middle East conflict pic.twitter.com/BGmebO1QVO — Reuters (@Reuters) April 9, 2026

Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από τα περισσότερα από δώδεκα βίντεο που έχει δημοσιεύσει η φιλοϊρανική ομάδα από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, πολλά από τα οποία έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές σε mainstream πλατφόρμες. Ενώ λογαριασμοί της ιρανικής κυβέρνησης έχουν δημοσιεύσει βίντεο σε στυλ Lego στο παρελθόν, το περιεχόμενο της Explosive Media είναι πιο εξελιγμένο και σκηνοθετημένο. Και παράγεται από μια ομάδα νέων φιλοϊρανών δημιουργών που φαίνονται βαθιά γνώστες του διαδικτύου και της αμερικανικής κουλτούρας. Ήδη ορισμένοι επικριτές έχουν ισχυριστεί ότι η ομάδα έχει δεσμούς με την ιρανική κυβέρνηση.

🇮🇷 NEW Lego Style Music Video from Iran via PersiaBoi Studios



They are SO FAST and the Music is Good



Titled: Taco Tuesday Backpedal



TACO stands for Trump Always Chickens Out. https://t.co/OZip5pTG0Y pic.twitter.com/Y6OGy8bZZz — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 8, 2026

«Ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι ο Τραμπ θα υποχωρούσε. Ήταν ξεκάθαρο για εμάς», λέει στο WIRED ένα μέλος της ομάδας της Explosive Media, το οποίο δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του. «Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό το σενάριο και είχαμε έτοιμο περιεχόμενο εκ των προτέρων. Απλώς κάναμε μερικές προσαρμογές και το δημοσιεύσαμε».

Η ομάδα πρόσθεσε ακόμη και αναφορά στο σχέδιο 10 σημείων που πρότεινε το Ιράν ως μέρος της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Καθώς το βίντεο ολοκληρώνεται, ένας Τραμπ με Lego κάθεται δίπλα στο έγγραφο, κλαίει ενώ κρατάει μια λευκή σημαία και τρώει ένα τάκο – μια γνωστή αναφορά στο ακρωνύμιο TACO για το «Ο Τραμπ πάντα τα δειλιάζει».

Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση του Τραμπ, το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Explosive Media.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιεύει memes με πολεμικά πλάνα και αποσπάσματα ταινιών που απευθύνονται σε ένα στενό κοινό πιστών οπαδών, τα βίντεο Lego της Explosive Media έχουν φτάσει σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό στις ΗΠΑ.

Hope our LEGO animations had a hand in you losing your d*mn mind like a Maniac



L.O.S.E.R!🫵 pic.twitter.com/nOEiwM8iiI — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 5, 2026

«Έχουμε δεσμευτεί να μαθαίνουμε περισσότερα κάθε μέρα για τον αμερικανικό λαό και τον πολιτισμό», λέει στο WIRED το μέλος της ομάδας της Explosive Media. «Σε αυτή τη διαδικασία, οι ίδιοι οι Αμερικανοί μας βοηθούν—και αυτή η υποστήριξη και η καθοδήγηση συνεχίζεται. Μοιράζονται μαζί μας χρήσιμες συμβουλές και ιδέες».

Το Explosive Media ξεκίνησε το 2025 ως κανάλι YouTube με πολιτικά σχόλια από έναν νεαρό Ιρανό. Το περιεχόμενο δεν κέρδισε ποτέ έδαφος, με τα περισσότερα βίντεο να συγκεντρώνουν μόνο μερικές εκατοντάδες προβολές.

Όλα αυτά όμως άλλαξαν τον Φεβρουάριο, όταν η ομάδα άρχισε να δημοσιεύει βίντεο εμπνευσμένα από τα Lego, με την ομάδα να γράφει σενάρια, να παράγει και να επεξεργάζεται κάθε βίντεο χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. (Η ομάδα δεν αποκάλυψε ποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούσε.)

🇮🇷 NEW Lego Animation Video from Explosive Media Team in Iran



Title: Come closer… No more words needed, LOSER!

pic.twitter.com/HXTKTaAgtU — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 30, 2026

Τα βίντεο γρήγορα κατέκτησαν πλατφόρμες όπως το TikTok, το X και το Instagram.

«Οι άνθρωποι αποσυνδέονται από μέρος του πραγματικού περιεχομένου των συγκρούσεων και αναζητούν κάτι που μπορεί να αποδώσει γρήγορα τι συμβαίνει και σε μια γλώσσα και τόνο που καταλαβαίνουν και αυτό κάνουν αυτά τα βίντεο Lego», λέει στο WIRED ο Moustafa Ayad, ερευνητής στο Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει στενά το διαδικτυακό περιεχόμενο που κοινοποιούν οι ιρανικές ομάδες κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Κάνουν εύκολα προσβάσιμο το να κατανοήσουμε τη σύγκρουση από την οπτική γωνία του Ιράν και ταυτόχρονα πλήττουν σημεία δυσαρέσκειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εργάζονται σε δύο μέτωπα».

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν βίντεο τύπου Lego στην πολεμική προπαγάνδα. Το 2024, σύμφωνα με τον Ayad, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κοινοποίησε συνδέσμους προς ένα βίντεο Lego και κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Δώδεκα Ημερών το 2025, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διακήρυξαν τη νίκη επί του Ισραήλ σε ένα άλλο βίντεο Lego.

Iran's Explosive Media Team Puts Out Message to Lebanon in a New Lego Short



Captioned: We shall not abandon Lebanon Wait a little…pic.twitter.com/XcmXp6NjdL — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 8, 2026

Αλλά κανένα από αυτά δεν είχε την πολυπλοκότητα ή την πολιτιστική διορατικότητα των βίντεο που κοινοποιούνται αυτήν τη στιγμή από την Explosive Media.

Σε ένα βίντεο, η ομάδα απεικονίζει τον Τραμπ να διατάζει τις επιθέσεις στο Ιράν αφού εξέτασε ένα “Αρχείο Επστάιν”, ενώ στέκεται δίπλα στον Σατανά και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε μια άλλη περίπτωση, ιρανικοί πύραυλοι που φέρουν τα ονόματα όλων, από τον Μάλκολμ Χ μέχρι τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, φαίνονται να εκτοξεύονται προς τις ΗΠΑ.

Πολλά από τα βίντεο περιλαμβάνουν επίσης πιασάρικη μουσική, συμπεριλαμβανομένων πρωτότυπων ραπ κομματιών στα αγγλικά. Η ομάδα έχει δημιουργήσει ακόμη και τη δική της σελίδα στο Spotify όπου έχει δημοσιεύσει τα τραγούδια από τα βίντεο.

Wow this was the most brutal cooking of Epstein class. Iranians taking the LEGO movies next level everday 😭😂🤣 pic.twitter.com/T9GV3rGnSL — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 9, 2026

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι δεν συνδέεται με το ιρανικό καθεστώς, αλλά η φιλοκαθεστωτική της στάση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φαινομενικά έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε μια χώρα που είναι ουσιαστικά αποκομμένη από το παγκόσμιο διαδίκτυο, μπορεί να υποδηλώνει το αντίθετο. «Δεδομένου ότι το καθεστώς στο Ιράν έχει ουσιαστικά αποκόψει το διαδίκτυο από όλους τους άλλους, νομίζω ότι θα έπρεπε να είσαι αρκετά κοντά στην κυβέρνηση για να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο», λέει ο Ayad.

Η ομάδα δήλωσε στο WIRED ότι απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο επειδή θεωρούνταν οργανισμός μέσων ενημέρωσης, ισχυριζόμενη ότι έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ακόλουθους σε διαφορετικά «ιρανικά κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων».

Το ιρανικό καθεστώς έχει αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει την πλευρά του στη σύγκρουση σε ένα μη ιρανικό κοινό, συνδυάζοντας συχνά την Τεχνητή Νοημοσύνη και το χιούμορ.

Αφού ο Τραμπ προειδοποίησε τους Ιρανούς ότι σύντομα θα «ζουν στην Κόλαση» αυτή την εβδομάδα, η πρεσβεία της χώρας στη Ζιμπάμπουε δημοσίευσε στο X υπονοώντας ότι είχαν χάσει τα κλειδιά του Στενού του Ορμούζ. Η ιρανική πρεσβεία στην Τυνησία δημοσίευσε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη του Τραμπ να αποβιβάζεται από το Air Force One κρατώντας μια μεγάλη λευκή σημαία.

«Όλα αυτά έχουν πραγματικά καταδείξει τόσο τις ιρανικές ικανότητες να κατανοήσουν τι έλκει το αμερικανικό κοινό, όσο και μια σταθερή κατανόηση του πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, ειδικά οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τι τραβάει την περισσότερη προσοχή, τι κάνει τους ανθρώπους να αναδημοσιεύουν το περιεχόμενο, να ασχολούνται με το περιεχόμενο», λέει ο Ayad. «Και το έχουν κάνει αυτό καλά με τα βίντεο Lego. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο μέσο ενημέρωσης που να έχει προκύψει από αυτή τη σύγκρουση για το οποίο έχει συζητηθεί, αναδημοσιευτεί τόσο πολύ όσο τα βίντεο Lego».

Διαβάστε επίσης:

Τζόρτζ Κλούνεϊ Vs Ντόναλντ Τραμπ: Κλιμακώνεται η κόντρα – «Έγκλημα πολέμου οι απειλές στο Ιράν», «Είσαι αποτυχημένος ηθοποιός»

Ο Τραμπ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ – Ξαναθυμήθηκε τη… Γροιλανδία

«Δεν είναι AI»: 250 σκυλιά βρέθηκαν να ζουν σε σπίτι στη Βρετανία