Τζόρτζ Κλούνεϊ Vs Ντόναλντ Τραμπ: Κλιμακώνεται η κόντρα – «Έγκλημα πολέμου οι απειλές στο Ιράν», «Είσαι αποτυχημένος ηθοποιός»

Η μακροχρόνια κόντρα μεταξύ του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Λευκού Οίκου έχει αναζωπυρωθεί αφότου ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επέκρινε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

Την Τετάρτη, σε ομιλία του σε 3.000 μαθητές λυκείου στο Κούνεο της Ιταλίας, ο Κλούνεϊ είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέπραξε έγκλημα πολέμου με την απειλή του.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εντάξει», είπε ο 64χρονος στους μαθητές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη. «Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να τερματίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Μπορείτε ακόμα να υποστηρίξετε τη συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας και δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε».

Απαντώντας, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στην Independent: «Το μόνο άτομο που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τις απαίσιες ταινίες του και την απαίσια υποκριτική του ικανότητα».

Σε δήλωσή του στο Deadline την Τετάρτη, ο Κλούνεϊ δήλωσε: «Οι οικογένειες χάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παιδιά έχουν καεί. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Αυτή είναι μια στιγμή για έντονη συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα. Όχι για παιδικές προσβολές. Θα ξεκινήσω εγώ. Έγκλημα πολέμου συνιστά «η πρόθεση φυσικής καταστροφής ενός έθνους», όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης. Ποια είναι η υπεράσπιση της κυβέρνησης; [εκτός από το ότι με αποκαλεί αποτυχημένο ηθοποιό, με το οποίο συμφωνώ ευχαρίστως, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο Batman and Robin;]».

Ο Κλούνεϊ, μακροχρόνιος υποστηρικτής και δωρητής των Δημοκρατικών, έχει εκφράσει ανοιχτά την πολιτική του άποψη εδώ και δεκαετίες, συχνά παρουσιάζοντας την ειλικρίνειά του ως ηθική ευθύνη που γεννήθηκε από την ανατροφή του από τον δημοσιογράφο πατέρα του και τον γάμο του με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Το 2024 έγινε πρωτοσέλιδο όταν έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times προτρέποντας τον τότε πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

Παρά το χάσμα μεταξύ των πολιτικών τους διαφορών, ο Κλούνεϊ έχει μιλήσει για το ότι κάποτε είχε καλές σχέσεις με τον Τραμπ πριν από την προεδρία του, δηλώνοντας στο Variety πέρυσι: «Τον γνώριζα πολύ καλά. Με έπαιρνε τηλέφωνο πολύ συχνά και προσπαθούσε να με βοηθήσει να μπω σε νοσοκομείο μια φορά για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον έβλεπα σε κλαμπ και σε εστιατόρια. Είναι πολύ χαζομάρας. Λοιπόν, ήταν. Όλα αυτά άλλαξαν».

Ο Τραμπ, που δεν είναι γνωστός για την ανοχή του στην κριτική, αντιδρά συχνά στα «πυρά» που δέχεται από το Χόλιγουντ, έναν κόσμο στον οποίο προσπάθησε να εισέλθει μέσω εμφανίσεων και τηλεοπτικών ριάλιτι. Έχει αντιδράσει ιδιαίτερα στην κριτική του Κλούνεϊ όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλώντας τον «σταρ του κινηματογράφου δεύτερης κατηγορίας», «ηθοποιό τρίτης κατηγορίας», «ψεύτικο ηθοποιό ταινιών» που «ποτέ δεν πλησίασε κοντά στο να κάνει μια σπουδαία ταινία» και «προδότη».

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση της Γαλλίας να χορηγήσει στον ηθοποιό και την οικογένειά του τη γαλλική υπηκοότητα, αποκαλώντας τους Κλούνεϊ «δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών».

«Ο Κλούνεϊ έλαβε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική παρά για τις πολύ λίγες και εντελώς μέτριες ταινίες του», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Δεν ήταν καθόλου σταρ του κινηματογράφου, ήταν απλώς ένας μέσος άνθρωπος που παραπονιόταν, συνεχώς, για την κοινή λογική στην πολιτική».

Απαντώντας, και αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, ο Κλούνεϊ δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο».

