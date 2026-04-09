«Δεν είναι AI»: 250 σκυλιά βρέθηκαν να ζουν σε σπίτι στη Βρετανία

Περισσότερα από 250 σκυλιά βρέθηκαν σε ένα ακίνητο σε σκηνές τόσο σοκαριστικές που η RSPCA αναγκάστηκε να αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι οι εικόνες ήταν κατασκευασμένες από τεχνητή νοημοσύνη.

Η φιλοζωική οργάνωση για την ευημερία των ζώων δήλωσε ότι περισυνέλεξε 87 σκυλιά από το ακίνητο σε μια άγνωστη τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα πήγαν στο Dogs Trust, ένα άλλο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Αφού η RSPCA δημοσίευσε στο διαδίκτυο εικόνες που έδειχναν δεκάδες ζώα στριμωγμένα σε ένα σαλόνι, χρήστες του διαδικτύου κατηγόρησαν την φιλανθρωπική οργάνωση ότι δημιούργησε τις φωτογραφίες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η RSPCA δήλωσε ότι οι εικόνες ήταν αληθινές και είχε δει αύξηση 70% σε περιστατικά με ζώα σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία από το 2021, αναφερόμενη σε κλήσεις που αφορούσαν 10 ή περισσότερα ζώα.

Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είπαν στους επιθεωρητές της RSPCA ότι είχαν χάσει τον έλεγχο της εκτροφής των σκύλων κανίς.

Η Jo ​​Hirst, επιθεωρήτρια της RSPCA, δήλωσε: «Αυτή η σοκαριστική εικόνα είναι η πραγματικότητα πολλών κρουσμάτων που αφορούν πολλά ζώα και η κατάσταση που οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο – με αναφορές για κρούσματα που αφορούν 10, 20, ακόμη και 100 ζώα».

«Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι είναι τόσο τρομοκρατημένοι που δεν πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Αλλά αυτή η φωτογραφία δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι πραγματική. Αυτή είναι η συγκλονιστική πραγματικότητα του τι μπορεί να συμβεί όταν ακόμη και οι καλοπροαίρετοι ιδιοκτήτες κατακλύζονται – οι συνθήκες μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο».

Οι ιδιοκτήτες στην υπόθεση θεωρήθηκαν «εξαιρετικά ευάλωτοι» από τη φιλοζωική, που αποφάσισε να μην τους διώξει για κανένα ποινικό αδίκημα.

Η φιλοζωική δήλωσε ότι οι περιπτώσεις μεγάλου αριθμού ζώων που διατηρούνται σε ένα σπίτι θα μπορούσαν να συνδεθούν με προβλήματα ψυχικής υγείας, κρίση κόστους ζωής ή εκτροφείς που λειτουργούν με κακές πρακτικές. Οι ειδικοί της RSPCA λένε ότι τα αρχικά καλοπροαίρετα άτομα συχνά βλέπουν τις καταστάσεις να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.

Πέρυσι, η οργάνωση ανταποκρίθηκε σε 4.200 περιστατικά που αφορούσαν τουλάχιστον 10 ζώα στην ίδια διεύθυνση σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

