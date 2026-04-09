Παπαγάλος σε εξερεύνηση στις Μπαχάμες με ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο γίνεται viral – «Οι φίλοι του δεν πρόκειται να τον πιστέψουν» (Video)

Οι περισσότεροι άνθρωποι κακομαθαίνουν τα κατοικίδιά τους με λιχουδιές και παιχνίδια – αλλά ένας παπαγάλος έχει γίνει viral αφού ο ιδιοκτήτης του τον πήγε σε κατάδυση με αναπνευστήρα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο.

Ο παπαγάλος που ονομάζεται Bebe έχει γίνει viral στο διαδίκτυο μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που τον δείχνει να εξερευνά κάτω από τα κύματα.

Ο ιδιοκτήτης του, Στίβεν Λόγιερ, δημιούργησε ένα ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο το οποίο παρείχε μια σταθερή ροή οξυγόνου.

Το πουλί βυθίστηκε στα τρία πόδια ανάμεσα σε έντονα χρωματιστά κοράλλια και ψάρια.

Φαινόταν χαλαρό, δείχνοντας ενδιαφέρον για το περιβάλλον του καθώς η συσκευή έπεφτε κάτω από την επιφάνεια.

Ο ιδιοκτήτης του είπε ότι «δεν ήταν αγχωμένος» και ότι απολαμβάνει τις περιπέτειες, ενώ πρόσθεσε ότι μπήκε στο υποβρύχιο «πρόθυμα».

Χρήστες του instagram αστειεύτηκαν ότι «οι φίλοι του δεν θα τον πιστέψουν», ενώ άλλοι είπαν ότι «περνάει υπέροχα».

Αλλά άλλοι έχουν επικρίνει το εγχείρημα, υποστηρίζοντας ότι ο παπαγάλος «δεν έχει καμία δουλειά εκεί κάτω» και ότι είναι «το ακριβώς αντίθετο μέρος» που θα έπρεπε να βρίσκεται ένα πουλί.

Το βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Instagram πριν από τέσσερις ημέρες, έχει ήδη λάβει περισσότερα από 600.000 likes.

Ο ιδιοκτήτης του παπαγάλου έχει έκτοτε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό βίντεο επιμένοντας ότι το βίντεο δεν δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

«Είναι απολύτως αυθεντικό», είπε, σηκώνοντας το υποβρύχιο. «Αυτό το είδατε στο βίντεο – αυτό είναι το “Bebesphere”.

«Ήταν ένα αυτοσχέδιο κατασκεύασμα, δοκιμασμένο εκτενώς πριν ο Bebe μπει στο νερό με αυτό».

Εξήγησε ότι το πλαστικό δοχείο είναι «ασφαλές για τρόφιμα» και ήταν εξοπλισμένο με έναν κύλινδρο αέρα paintball 3000PSI που γέμισαν με έντονα φιλτραρισμένο αέρα.

Μια βαλβίδα βελόνας του επέτρεπε να ελέγχει τον ρυθμό ροής του αέρα που εισέρχεται στο δοχείο, ενώ μια βαλβίδα εκροής μονής κατεύθυνσης άφηνε τις φυσαλίδες αέρα να βγαίνουν.

«Ο Bebe έπεσε μόνο περίπου ένα μέτρο, όπως βλέπετε στο βίντεο», είπε ο ιδιοκτήτης του. «Ήταν μέσα σε αυτό μόνο για περίπου 15 λεπτά».

Πρόσθεσε: «Τον τάισα και ήπιε νερό πριν μπει. Μπήκε πρόθυμα. Του αρέσει να κάνει τέτοιου είδους περιπετειώδη πράγματα μαζί μας. Δεν ήταν αγχωμένος – ξέρουμε πώς είναι το πουλί μας όταν είναι αγχωμένο».

Ο ίδιος εξήγησε ότι μόλις τελείωσε η περιπέτεια, ο Bebe αφέθηκε να βγει έξω και πέρασε λίγο χρόνο πετώντας πάνω από τα κύματα, πριν επιστρέψει στην ακτή.

