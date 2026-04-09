ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:46
09.04.2026 14:50

Πώς οι Tραμπ έχασαν 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το Bitcoin

trump oval office – 66- new

Πολλοί αρχάριοι στα κρυπτονομίσματα έχασαν χρήματα κυνηγώντας την άνοδο του bitcoin που ακολούθησε την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς τους όμως δεν δέχτηκε τόσο μεγάλο πλήγμα όσο ο ίδιος.

Όπως σημειώνει το Forbes, το 2025, η οικογένεια του Τραμπ πόνταρε δισεκατομμύρια δολάρια στο bitcoin την ώρα που η αγορά βρισκόταν σε παροξυσμό.

Το χρονικό του στοιχήματος

Τον Μάιο του 2025, με τον Τραμπ ξανά στον Λευκό Οίκο, οι γιοι του Προέδρου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια επένδυση θεσμικού επιπέδου. Εκείνη την περίοδο, το bitcoin κόστιζε $108.000. Ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μιλώντας σε συνέδριο για το bitcoin, προέβλεπαν με αυτοπεποίθηση ότι η τιμή θα εκτοξευόταν μεταξύ 150.000 και 175.000 δολαρίων μέσα σε έναν χρόνο.

Για να χρηματοδοτήσει αυτό το όραμα, η Trump Media and Technology Group απομακρύνθηκε από τον παραδοσιακό της ρόλο στα social media και προχώρησε σε επιθετικές κινήσεις άντλησης κεφαλαίων:

  • Πούλησε μετοχές αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων
  • Εξέδωσε μετατρέψιμα ομόλογα ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Μέχρι τον Ιούλιο, όταν ολοκληρώθηκαν οι αγορές, η τιμή είχε ανέβει στα 119.000 δολάρια. Η κίνηση αυτή μείωσε το προσωπικό ποσοστό του Προέδρου στην εταιρεία στο 41%, αλλά τον μετέτρεψε σε έναν από τους μεγαλύτερους κατόχους bitcoin παγκοσμίως.

Η κατάρρευση και οι προσπάθειες διάσωσης

Οι προβλέψεις των υιών Tραμπ δεν επαληθεύτηκαν. Μετά την αγορά, η πορεία του νομίσματος βάλτωσε. Παρόλα αυτά, τον Αύγουστο η εταιρεία επένδυσε επιπλέον 114 εκατομμύρια δολάρια στο λιγότερο γνωστό κρυπτονόμισμα Cronos.

Όλα ανατράπηκαν στα τέλη Νοεμβρίου, όταν μια βουτιά της αγοράς παρέσυρε τα κρυπτοστοιχεία της εταιρείας, η αξία των οποίων έπεσε από τα 2,4 δισ. στα 1,8 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες εβδομάδες. Τον Ιανουάριο, η είδηση ότι η Fed θα διατηρούσε υψηλά τα επιτόκια προκάλεσε νέα πτώση, μειώνοντας την αξία του χαρτοφυλακίου στα 1,7 δισ. δολάρια.

Στο εσωτερικό της εταιρείας, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για τον περιορισμό των ζημιών:

  • Η Trump Media χρησιμοποίησε τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου για το ένα τρίτο των αποθεμάτων της.
  • Τα συμβόλαια προστασίας, που έληγαν τον Μάρτιο, παρατάθηκαν έως τον Ιούνιο.

Η ετυμηγορία των επενδυτών

Παρά τις δηλώσεις της εκπροσώπου Shannon Devine ότι πρόκειται για μια «μακροπρόθεσμη επένδυση που δεν κρίνεται από προσωρινές κάμψεις», οι επενδυτές αντιδρούν σκληρά. Οι μετοχές της Trump Media υποχωρούν πλέον ταχύτερα από το ίδιο το bitcoin, δείχνοντας πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης.

Με την τρέχουσα τιμή του bitcoin στα 72.000 δολάρια, οι απώλειες της εταιρείας αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο. Ταυτόχρονα, η προσωπική περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ που συνδέεται με την εταιρεία έχει κάνει «βουτιά» 1,6 δισεκατομμυρίων από την ημέρα που οι γιοι του διακήρυτταν τις προβλέψεις τους από τη σκηνή του συνεδρίου.

Petr Pavel
beirut-78234
tiletheasi_0909_1460-820_new
nikol kidman 77- new
emfragma-new
pikrodafni new
tempi-trena-sygkrousi
adwnis marinakis tsipras karystianou
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
xristoforos-kypros
