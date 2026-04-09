Βραζιλία: Φωτιά κατέστρεψε το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στο Ρίο (video)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες, Μ. Τετάρτη, στο Ολυμπιακό Πάρκο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου καταστράφηκε το ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο.

Πάνω από 80 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση και κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά στο ποδηλατοδρόμιο.

Πρόκειται για την εγκατάσταση που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 και τελεί υπό τη διαχείριση της πόλης.

A fire broke out at the velodrome in Rio de Janeiro's Olympic Park, damaging the roof of the venue but leaving the track intact. No injuries were reported.#RioOlympicParkFire #RioVelodrome #BrazilBreakingNews #PakistanTV pic.twitter.com/QFmX2vbXRU — Pakistan TV (@PakTVGlobal) April 9, 2026

Το Ολυμπιακό Μουσείο που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων παρουσιάζει αντικείμενα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, όπως η Ολυμπιακή δάδα και τα μετάλλια.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν διασώθηκαν. Η οροφή της εγκατάστασης είχε επίσης υποστεί δύο πυρκαγιές το 2017.

