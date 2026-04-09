search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 14:29

Βραζιλία: Φωτιά κατέστρεψε το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στο Ρίο (video)

podilatodromio-vrazilia-fotia

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες, Μ. Τετάρτη, στο Ολυμπιακό Πάρκο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου καταστράφηκε το ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο.

Πάνω από 80 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση και κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά στο ποδηλατοδρόμιο. 

Πρόκειται για την εγκατάσταση που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 και τελεί υπό τη διαχείριση της πόλης.

Το Ολυμπιακό Μουσείο που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων παρουσιάζει αντικείμενα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, όπως η Ολυμπιακή δάδα και τα μετάλλια.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν διασώθηκαν. Η οροφή της εγκατάστασης είχε επίσης υποστεί δύο πυρκαγιές το 2017.

Διαβάστε επίσης

Η Βρετανία εντόπισε ρωσικά κατασκοπευτικά υποβρύχια στον βόρειο Ατλαντικό – «Αν κάνουν ζημιά σε καλώδια θα υποστούν συνέπειες»

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί το Ιράν θεωρεί ότι κέρδισε τη σύγκρουση με ΗΠΑ και Ισραήλ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σοκαριστικό βίντεο Νετανιάχου – Ομολογεί εγκλήματα πολέμου (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasxa exodos limani- new

Πάσχα: Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος – Στο «κόκκινο» οι έξοδοι της πόλης, το αδιαχώρητο στον Κηφισό – «Βουλιάζουν» τα λιμάνια

katerina-notopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νοτοπούλου για την απώλεια της ακοής της: Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση και φοράω ακουστικά βαρηκοΐας (Video)

Petr Pavel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έπληξε την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ περισσότερο από ό,τι ο Πούτιν, λέει ο Τσέχος πρόεδρος

beirut-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή – Δεν εγκαταλείπει τον Λίβανο το Ιράν – «Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν τη συμφωνία»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Στον «αστερισμό» του Alpha η κορυφή της τηλεθέασης και την Τετάρτη(8/4)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

adwnis marinakis tsipras karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

xristoforos-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3