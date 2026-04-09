Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σοκαριστικό βίντεο Νετανιάχου – Ομολογεί εγκλήματα πολέμου (video)

Απίστευτές δηλώσεις Νετανιάχου στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ομολόγησε χθες ωμά και κυνικά ότι «το Ισραήλ στόχευσε και δολοφόνησε στην Βηρυτό συγγενείς μελών της Βασίτζ».

«Δεν στόχευσε μαχητές. Στόχευσε και σκότωσε οικογένειες. Τις γυναίκες, τα παιδιά, τους γονείς, τα ξαδέρφια, τα εγγόνια. Το διεθνές δίκαιο δεν παραβιάζεται απλά. Εχει γίνει ένα κουρελόχαρτο και ποδοπατιέται»

Ο ίδιος και σήμερα επέμενε στο ίδιο θέμα: «Το Ισραήλ θα πλήξει το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί» δήλωσε σήμερα.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, τα χθεσινά ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χωρίς προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο το κέντρο της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 203 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 1.000.

«Ο απολογισμός της επίθεσης στον Λίβανο είναι 203 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. Το υπουργείο του είχε καταγράψει 182 θανάτους και 890 τραυματίες χθες.

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Ο υπουργός Εξωτερικών μιλάει για «προδοσία» της Ουγγαρίας, για τις συνομιλίες Λαβρόφ – Σιγιάρτο

Εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Θύελλα στο Ισραήλ – Για «ήττα» κατηγορεί η αντιπολίτευση τον Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις