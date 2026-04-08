Εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Θύελλα στο Ισραήλ – Για «ήττα» κατηγορεί η αντιπολίτευση τον Νετανιάχου

Την ώρα που ολόκληρος ο κόσμος άφησε αναστεναγμό ανακούφισης για τη 15ήμερη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο Ισραήλ τα συναισθήματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δέχεται μπαράζ κατηγοριών για… ήττα.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ επέκρινε σφοδρά την εκεχειρία με το Ιράν που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα την ίδια μέρα, χαρακτηρίζοντάς την ως αποτυχία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και προειδοποιώντας για μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ασφάλεια του Ισραήλ. «Ποτέ δεν έχει συμβεί τέτοια πολιτική καταστροφή σε όλη την ιστορία μας», έγραψε ο Λαπίντ σε δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι «το Ισραήλ δεν συμμετείχε καν στις συζητήσεις όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούσαν την εθνική μας ασφάλεια».

«Πολιτική και στρατηγική ζημιά»

Πρόσθεσε ότι ενώ «ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν» και «το κοινό επέδειξε εκπληκτική ανθεκτικότητα», ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου «απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε ούτε έναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε». Ο Λαπίντ προειδοποίησε ότι «θα μας πάρει χρόνια να αποκαταστήσουμε τη πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ και μέλος του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit, βουλευτής Ζβίκα Φόγκελ, αντέδρασε στην εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ με μια δημοσίευση στο X με σκληρή γλώσσα. «Ντόναλντ, πραγματικά δειλιάσες», έγραψε, χρησιμοποιώντας την εβραϊκή λέξη για το «παπάκι» για να περιγράψει τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία στην αργκό υπονοεί αδυναμία ή έλλειψη σθένος.

Αρνητικό αποτέλεσμα

Ενώ ο Φόγκελ και ο Λαπίντ κατεύθυναν την κριτική τους σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οι παρατηρήσεις τους αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο κλίμα που επικρατεί σε όλο το πολιτικό φάσμα του Ισραήλ, το οποίο θεωρεί την εκεχειρία στην τρέχουσα μορφή της ως αρνητικό αποτέλεσμα για το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του κόμματος Israel Beytenu, Αβιντόρ Λίμπερμαν, προειδοποίησε ότι η κατάπαυση του πυρός «δίνει στο καθεστώς των Αγιατολάχ μια ανάσα και την ευκαιρία να ανασυνταχθεί», προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, χωρίς να αποκηρύξει την καταστροφή του Ισραήλ, τον εμπλουτισμό ουρανίου, την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και τη στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή, σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε μια νέα εκστρατεία υπό σκληρότερες συνθήκες και να πληρώσουμε βαρύτερο τίμημα».

Το ζήτημα της Χεζμπολάχ

Πέρα από την απειλή που αποτελεί το Ιράν, άλλοι εξέφρασαν μια πιο άμεση ανησυχία για τον Λίβανο. Το Ισραήλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο στόχος του στον Λίβανο στον τρέχοντα πόλεμο είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η εξάλειψη της απειλής που αυτή αποτελεί για τις κοινότητες του βορρά. Και ενώ ο IDF έχει πρόσφατα δηλώσει ότι η πλήρης επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να είναι μη ρεαλιστική, η τρέχουσα εκεχειρία θεωρείται ευρέως ως ένα πλήγμα στις προσπάθειες για σημαντική αποδυνάμωση των δυνατοτήτων της οργάνωσης.

Δηλώσεις που εκδόθηκαν από κοινότητες της πρώτης γραμμής στο βόρειο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Τραμπ εξέφρασαν ανησυχία για μια εκεχειρία που θα σταματούσε τη δραστηριότητα του IDF στο νότιο Λίβανο. «Αν ο πόλεμος στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ σταματήσει, αυτό θα ήταν μια πρώτης τάξεως ηθική, ηθική και ασφαλιστική αποτυχία», ανέφερε ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Άνω Γαλιλαίας, Μοσέ Νταβίντοβιτς, σύμφωνα με το N12.

«Είναι απαράδεκτο να στείλαμε τους καλύτερους γιους μας να πολεμήσουν και να μετατρέψαμε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που βρίσκονται στη γραμμή αντιπαράθεσης σε υπερασπιστές του κράτους, μόνο και μόνο για να σταματήσουμε μια στιγμή πριν από την αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε ο Νταβίντοβιτς, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του Φόρουμ της Γραμμής Αντιπαράθεσης.

Χαιρετίζει ο Νετανιάχου

Το γραφείο του Νετανιάχου χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός νωρίτερα την Τετάρτη, αναφέροντας ότι «το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για δύο εβδομάδες», αλλά τόνισε ότι η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, Αβιτσάι Αντράι, εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για ένα κτίριο στην περιοχή al-Abbasiyah της Τύρου στο νότιο Λίβανο, εν μέσω αναφορών από το Λίβανο για επιθέσεις εναντίον αρκετών στόχων στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινού εδάφους από την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Διαβάστε επίσης

