ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 09:13
08.04.2026 07:31

Ουκρανία: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια (video)

φωτογραφία αρχείου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

«Στο χωριό Μπαλάμπινε, κατοικίες και άλλα κτίρια καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ξέσπασαν πυρκαγιές», ανέφερε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι «το πτώμα αποβιώσαντος βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια σπιτιού».

Ο Φεντόροφ ανέφερε κατόπιν ότι 47χρονη τραυματίστηκε και της προσφέρθηκαν φροντίδες έπειτα από πλήγμα σε συνεταιρισμό που διαχειρίζεται χώρους στάθμευσης, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά.

Η Ζαπορίζια, μεγάλη, βιομηχανική πόλη, όχι μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο νότιο τμήμα της χώρας, υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σχεδόν καθημερινά από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022, σκοτώνονται άμαχοι στην Ουκρανία σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας. Σε αντίποινα, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, που προκαλούν επίσης απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

