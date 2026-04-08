Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις – Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση πλήρους ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις, θέτοντας ως βάση ένα σχέδιο 10 σημείων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω Truth Social ότι συμφωνεί να αναβάλει για δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έπειτα από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Η απόφαση ελήφθη λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο που είχε θέσει προς την Τεχεράνη, απαιτώντας το «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα» του Στενού του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει ακόμη και με εξάλειψη «ολόκληρου πολιτισμού» αν το Ιράν δεν συμμορφωνόταν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους τους από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και έκανε λόγο για «πολύ προχωρημένες» συνομιλίες ειρήνης.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Με βάση συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, κατά τις οποίες μου ζήτησαν να αναβάλω τη στρατιωτική ισχύ που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί απόψε εναντίον του Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ του Στενού του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτό θα είναι μια αμοιβαία ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Ο λόγος είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς μας στόχους και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια εφαρμόσιμη βάση για διαπραγμάτευση. Σχεδόν όλα τα βασικά σημεία διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, αλλά και εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στη λύση του.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Η στάση του Ιράν και η παρέμβαση Κίνας – Πακιστάν

Το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν για δίμηνη κατάπαυση του πυρός και παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, έπειτα από έντονες διπλωματικές πιέσεις και παρέμβαση της Κίνας.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Τεχεράνη προχώρησε στην απόφαση μετά από εντατικές προσπάθειες του Πακιστάν και έκκληση του Πεκίνου για αποκλιμάκωση. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω ανησυχίας για σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από πιθανές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κατάπαυση εγκρίθηκε από τον νέο ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Οι όροι της Τεχεράνης για την ανακωχή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα αποδέχεται το πλήρες άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση διακοπής των αεροπορικών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Αν οι επιθέσεις σταματήσουν, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ασφαλής διέλευση θα γίνεται σε συντονισμό με τις ιρανικές δυνάμεις και με τεχνικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, το ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας του Ιράν ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου και ότι η κατάπαυση μπορεί να παραταθεί μόνο κατόπιν συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις και το χρονοδιάγραμμα

Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ και θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες, με στόχο την οριστικοποίηση συμφωνίας.

Η Τεχεράνη τονίζει ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα εξεταστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν

Η ιρανική πλευρά έχει καταθέσει σχέδιο 10 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει:

Δέσμευση για μη επιθετικότητα Έλεγχο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων Λήξη ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Λήξη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν Απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ρυθμιζόμενη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ υπό ιρανικό συντονισμό, αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και κατοχύρωση των συμφωνηθέντων μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του ΟΗΕ.

Η θέση της Τεχεράνης για τον πόλεμο

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι, μετά από 40 ημέρες πολέμου, έχουν επιτευχθεί σχεδόν όλοι οι στόχοι, με τον «εχθρό» να οδηγείται σε «ιστορική αδυναμία».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η χώρα απορρίπτει τα τελεσίγραφα των ΗΠΑ και δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη σύγκρουση «για όσο διάστημα απαιτηθεί», έως ότου διασφαλιστούν τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν «συνέχεια του πεδίου της μάχης» και προειδοποιεί πως «τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη».

Εκεχειρία και στον Λίβανο

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

