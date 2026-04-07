ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 23:22
07.04.2026 23:14

Νέες καταγγελίες για τον Μάικλ Τζάκσον: Οι φωτογραφίες με νεαρά αγόρια και οι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση

Σχεδόν 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων να επανέρχονται στο προσκήνιο, μετά τη δημοσιοποίηση αδημοσίευτων φωτογραφιών και την κατάθεση ομαδικής αγωγής από μέλη της οικογένειας Cascio.

Η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον «Βασιλιά της Ποπ», ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, να κάθεται αγκαλιά μαζί με τον Dominic Cascio, που εμφανίζεται σε μία από τις εικόνες σε ηλικία μόλις 9 ετών.

Ο ίδιος, πλέον ενήλικας, δήλωσε ότι η θέα των φωτογραφιών τού προκαλεί έντονα συναισθήματα, υπογραμμίζοντας ότι βλέπει «φόβο και σύγχυση» στο πρόσωπό του και συνδέει την έκφρασή του με το τραύμα που ισχυρίζεται ότι υπέστη εκείνη την περίοδο.

Η οικογένεια Cascio στο δικαστήριο

Ο Dominic Cascio, μαζί με τα αδέλφια του Edward, Aldo και Marie-Nicole Porte, έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον των εταιρειών και της περιουσίας του Τζάκσον σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες. Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά τους ενάγοντες όταν ήταν παιδιά, σημειώνοντας ότι κάποιοι από αυτούς ήταν μόλις 7 ή 8 ετών.

Στο παρελθόν, η οικογένεια είχε δημόσια στηρίξει τον Τζάκσον, ακόμα και μετά τον θάνατό του, δηλώνοντας ότι «δεν είχε συμβεί τίποτα ανάρμοστο». Ωστόσο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, πλέον υποστηρίζουν ότι είχαν παραπλανηθεί και χειραγωγηθεί, με την αλλαγή στάσης τους να έρχεται μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το 2020 επήλθε συμβιβασμός για εκατομμύρια δολάρια.

Στη νέα καταγγελία, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο Τζάκσον τούς έκανε «πλύση εγκεφάλου» και τους ανάγκασε να υπογράψουν παραπλανητικά συμβόλαια για να τους σιωπήσει. Ο Dominic Cascio δήλωσε ότι αισθάνεται θλίψη και οργή βλέποντας τις φωτογραφίες, τονίζοντας ότι ως πατέρας πλέον δεν αντέχει να σκέφτεται ότι κάποιο παιδί θα μπορούσε να περάσει αντίστοιχες εμπειρίες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα αδέλφια, μαζί με τον Frank Cascio, είχαν καταθέσει παρόμοια αγωγή, με δικαστή να αποφασίζει τον προηγούμενο μήνα ότι η υπόθεση πρέπει να επιλυθεί μέσω διαιτησίας.

Ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, τόνισε ότι για δεκαετίες τα αδέλφια Cascio επέμεναν πως ο τραγουδιστής δεν τους είχε βλάψει ποτέ, και ότι οι σημερινές τους δηλώσεις έρχονται σε αντίφαση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις τους.

Την ίδια ώρα, οι διαχειρίστριες της περιουσίας του Τζάκσον απορρίπτουν τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους τους να χαρακτηρίζουν τις αξιώσεις «απελπισμένη προσπάθεια οικονομικού οφέλους», επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι ενάγοντες για χρόνια είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι ο Τζάκσον δεν τους είχε βλάψει.

Διαβάστε επίσης:

Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η απειλή του Τραμπ κατά του λαού του Ιράν είναι «απαράδεκτη»

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ διερωτώνται για την υγεία του μετά τις ακραίες δηλώσεις του – Λένε ότι πάσχει από άνοια

Χάος έξω από το Harrods στο Λονδίνο: 16χρονος μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ετήσιας συνάντησης ταξιδιωτών (Photos/Video)





ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleage: Κυρίαρχος Ολυμπιακός «διέλυσε» με 108-88 τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BCL: Βαριά ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία και όλα θα κριθούν στην Αθήνα, 88-66 η Μπανταλόνα

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Ιράν ενημερώθηκαν για την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου, αναμένονται απαντήσεις – Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η απειλή του Τραμπ κατά του λαού του Ιράν είναι απαράδεκτη»

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

