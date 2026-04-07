Νέες καταγγελίες για τον Μάικλ Τζάκσον: Οι φωτογραφίες με νεαρά αγόρια και οι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση

Σχεδόν 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων να επανέρχονται στο προσκήνιο, μετά τη δημοσιοποίηση αδημοσίευτων φωτογραφιών και την κατάθεση ομαδικής αγωγής από μέλη της οικογένειας Cascio.

Η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον «Βασιλιά της Ποπ», ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, να κάθεται αγκαλιά μαζί με τον Dominic Cascio, που εμφανίζεται σε μία από τις εικόνες σε ηλικία μόλις 9 ετών.

Disturbing trove of never-before-seen photos shows Michael Jackson with 'distressed' alleged young victims, sparking explosive new lawsuit https://t.co/DAWxxSje0P — Daily Mail (@DailyMail) April 5, 2026

Ο ίδιος, πλέον ενήλικας, δήλωσε ότι η θέα των φωτογραφιών τού προκαλεί έντονα συναισθήματα, υπογραμμίζοντας ότι βλέπει «φόβο και σύγχυση» στο πρόσωπό του και συνδέει την έκφρασή του με το τραύμα που ισχυρίζεται ότι υπέστη εκείνη την περίοδο.

Η οικογένεια Cascio στο δικαστήριο

Ο Dominic Cascio, μαζί με τα αδέλφια του Edward, Aldo και Marie-Nicole Porte, έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον των εταιρειών και της περιουσίας του Τζάκσον σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες. Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά τους ενάγοντες όταν ήταν παιδιά, σημειώνοντας ότι κάποιοι από αυτούς ήταν μόλις 7 ή 8 ετών.

Στο παρελθόν, η οικογένεια είχε δημόσια στηρίξει τον Τζάκσον, ακόμα και μετά τον θάνατό του, δηλώνοντας ότι «δεν είχε συμβεί τίποτα ανάρμοστο». Ωστόσο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, πλέον υποστηρίζουν ότι είχαν παραπλανηθεί και χειραγωγηθεί, με την αλλαγή στάσης τους να έρχεται μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το 2020 επήλθε συμβιβασμός για εκατομμύρια δολάρια.

Στη νέα καταγγελία, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο Τζάκσον τούς έκανε «πλύση εγκεφάλου» και τους ανάγκασε να υπογράψουν παραπλανητικά συμβόλαια για να τους σιωπήσει. Ο Dominic Cascio δήλωσε ότι αισθάνεται θλίψη και οργή βλέποντας τις φωτογραφίες, τονίζοντας ότι ως πατέρας πλέον δεν αντέχει να σκέφτεται ότι κάποιο παιδί θα μπορούσε να περάσει αντίστοιχες εμπειρίες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα αδέλφια, μαζί με τον Frank Cascio, είχαν καταθέσει παρόμοια αγωγή, με δικαστή να αποφασίζει τον προηγούμενο μήνα ότι η υπόθεση πρέπει να επιλυθεί μέσω διαιτησίας.

Ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, τόνισε ότι για δεκαετίες τα αδέλφια Cascio επέμεναν πως ο τραγουδιστής δεν τους είχε βλάψει ποτέ, και ότι οι σημερινές τους δηλώσεις έρχονται σε αντίφαση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις τους.

Την ίδια ώρα, οι διαχειρίστριες της περιουσίας του Τζάκσον απορρίπτουν τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους τους να χαρακτηρίζουν τις αξιώσεις «απελπισμένη προσπάθεια οικονομικού οφέλους», επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι ενάγοντες για χρόνια είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι ο Τζάκσον δεν τους είχε βλάψει.

