ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 23:22
07.04.2026 22:14

Χάος έξω από το Harrods στο Λονδίνο: 16χρονος μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ετήσιας συνάντησης ταξιδιωτών (Photos/Video)

harrods-london

Εντάσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, 4/4, στο Λονδίνο, όταν ένας 16χρονος μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας πασχαλινής συγκέντρωσης της κοινότητας των Travellers έξω από το πολυκατάστημα Harrods.

Η εκδήλωση, που προσέλκυσε εκατοντάδες μέλη της κοινότητας από διάφορες περιοχές της Βρετανίας και θεωρείται μια σημαντική παράδοση για την κοινότητα των Travellers, πήρε ξαφνικά βίαιη τροπή όταν σημειώθηκε συμπλοκή ανάμεσα σε κάποιους παρευρισκόμενους.

Ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Ευτυχώς, τα τραύματά του δεν απείλησαν τη ζωή του και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Σε εξέλιξη έρευνα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, σε επιστολή της προς τους κατοίκους της περιοχής, ανέφερε ότι οι δυνάμεις της απέτρεψαν «πολλαπλά επεισόδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διατάραξη της δημόσιας τάξης». Στο πλαίσιο αυτό, δύο παμπ της περιοχής εκκενώθηκαν και έκλεισαν προσωρινά. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού γύρω από το σημείο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν μέχρι αργά το βράδυ για λόγους ασφαλείας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι οι Αρχές κλήθηκαν στο σημείο μετά τις 19:30, έπειτα από αναφορές για μαχαίρωμα ανηλίκου. «Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μαζί με το ασθενοφόρο και, με τη συνδρομή ιδιωτικής ασφάλειας, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχει πλέον λάβει εξιτήριο», ανέφερε. Η έρευνα συνεχίζεται και προς το παρόν δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες ή βίντεο από το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους του Knightsbridge, με αστυνομικούς να καταδιώκουν νεαρούς.

Η συνάντηση έξω από το Harrods αποτελεί πλέον ετήσια παράδοση για την κοινότητα των Travellers, με πολλούς νέους να ταξιδεύουν στο Λονδίνο φορώντας επώνυμα ρούχα και έντονο μακιγιάζ. Πολλοί θεωρούν αυτές τις συγκεντρώσεις ευκαιρία για γνωριμίες και εύρεση συντρόφου. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως μέλη της κοινότητας έχουν καταγγείλει ότι συχνά αντιμετωπίζουν προκατάληψη από καταστήματα και χώρους εστίασης, υποστηρίζοντας ότι συχνά, ακόμη και στο Harrods, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος.

osfp vezenkov real
aek badalona
michael-jackson
tehran-iran-oil
pope
pikrodafni new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
kozu new
trump_war_new
osfp vezenkov real
aek badalona
michael-jackson
